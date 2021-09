Αθλητικά

Σουμάχερ: η συγκλονιστική εξομολόγηση της γυναίκας του

"Ο Μίκαελ είναι εδώ", είπε εμφατικά η σύζυγος του Κορίνα. Τι δήλωσε ο γιός του Μικ, που φέτος έκανε το ντεμπούτο στη F1.

«Φυσικά μου λείπει ο Μίκαελ κάθε μέρα, αλλά δεν λείπει μόνο σ' εμένα: στα παιδιά, την οικογένεια, στον πατέρα του. Σε όλους όσοι είναι κοντά. Σε όλους λείπει ο Μίκαελ, αλλά ο Μίκαελ είναι εδώ. Με διαφορετικό τρόπο, αλλά είναι εδώ και νομίζω ότι αυτό μας κάνει να βρούμε δύναμη».

Λόγια της γυναίκας του Μίκαελ Σουμάχερ, Κορίνα, στο ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει στις 15 Σεπτεμβρίου στο «Netflix» με τον λιτό τίτλο «Σουμάχερ» και θα έχει μαρτυρίες από τους συγγενείς του.

Η γυναίκα του «Σούμι» αποκαλύπτει επίσης πώς φροντίζουν τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα Ένα.

«Είμαστε μαζί. Ζούμε μαζί στο σπίτι, κάνει θεραπεία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε τον Μάικλ καλύτερα και να βεβαιωθούμε ότι είναι άνετος και να τον κάνουμε να νιώσει σαν να είναι με την οικογένειά του και να συνεχίσει έτσι ο δεσμός που υπάρχει μεταξύ μας. Ό,τι κι αν συμβεί. Θα κάνω ό,τι μπορώ, θα το κάνουμε όλοι», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η Κορίνα καθιστά σαφές ότι θέλουν να προστατεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ιδιωτικότητα του 52χρονου πρώην οδηγού της Φόρμουλα Ένα.

«Προσπαθούμε να συνεχίσουμε ως οικογένεια με τον τρόπο που θα ήθελε ο Μίκαελ να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Η ιδιωτική ζωή είναι ιδιωτική ζωή, το έλεγε πάντα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει την ιδιωτική ζωή όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο Μίκαελ πάντα μας προστάτευε, τώρα τον προστατεύουμε εμείς» τόνισε.

Επίσης ο γιος του, Μικ Σουμάχερ, ο οποίος έκανε φέτος το ντεμπούτο του στη Φόρμουλα Ένα με τη Haas, εκφράζει επίσης την άποψή του, σημειώνοντας πόσο απογοητευμένος αισθάνεται που δεν μπορεί να πει στον πατέρα του αυτό που βιώνει.

«Από το ατύχημα, αυτές οι εμπειρίες, αυτές οι στιγμές που νομίζω ότι έχουν πολλοί άνθρωποι με τους γονείς τους δεν είναι πλέον παρούσες ή είναι λιγότερο και, κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι άδικο. Νομίζω ότι ο μπαμπάς και εγώ θα καταλαβαίναμε ο ένας τον άλλον αλλιώς τώρα. Απλώς επειδή μιλάμε μια παρόμοια γλώσσα, τη γλώσσα των αγώνων αυτοκινήτου, και θα έχουμε πολλά να πούμε. Η σκέψη μου είναι εκεί τις περισσότερες φορές, νομίζοντας ότι θα ήταν τόσο υπέροχο. Θα έδινα τα πάντα μόνο γι' αυτό», λέει ο 22χρονος Μικ.

Η ταινία-ντοκιμαντέρ θα δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Φόρμουλα Ένα (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004).

Ο Μίκαελ Σουμάχερ τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στις 29 Δεκεμβρίου 2013, ενώ έκανε σκι στο θέρετρο Μεριμπέλ των γαλλικών Άλπεων.

Ακολούθησαν αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις για να τον κρατήσουν στη ζωή. Νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο της Γκρενόμπλ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Λωζάννης, προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του.

Τον Σεπτέμβριο του 2014 έγινε γνωστό ότι ο Γερμανός είχε μεταφερθεί στο σπίτι του στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, προκειμένου να συνεχίσει εκεί την αποκατάστασή του.

