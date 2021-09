Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: παράταση για την υποβολή τους

Πότε εκπνέει η νέα διορία. Τι αναφέρει το Υπ. Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών, "Το Υπουργείο Οικονομικών εξαντλεί έμπρακτα όλα τα περιθώρια για την εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση των φορολογούμενων πολιτών, καθώς και των λογιστών και φοροτεχνικών, δεδομένης της επερχόμενης έκδοσης των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, παρατείνεται έως και τις 15 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η παράταση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία, αλλά και των ειδικών καταστάσεων που προέκυψαν σε ορισμένες περιοχές της χώρας από τις φυσικές καταστροφές.

Μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Εκκρεμεί η υποβολή ποσοστού μικρότερου του 5% του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων, ενώ ο ρυθμός υποβολής είναι ιδιαίτερα αυξημένος το τελευταίο διήμερο, φθάνοντας περίπου τις 100.000 δηλώσεις ημερησίως.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης και της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να γίνει έως τις 17 Σεπτεμβρίου και η καταβολή της τρίτης δόσης έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η Κυβέρνηση, ασκώντας σταθερά μια φορολογική πολιτική με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, δίνει ένα ακόμα, μικρό χρονικό περιθώριο, προκειμένου να διευκολύνει όλους τους Έλληνες πολίτες, ώστε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους."

