Κοινωνία

ΙΕΚ του ΟΑΕΔ: η προθεσμία για τις εγγραφές

Λήγει η προθεσμία για τις εγγραφές στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

Έως και αύριο, Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 09:00 έως τις 14:00, καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, να προσέλθουν στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, για να υποβάλουν αίτηση εγγραφής, κατόπιν της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για τα δημόσια ΙΕΚ από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

Όσοι επιτυχόντες δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή είναι τα εξής:

1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών εγγραφής τους (απολυτήριο Λυκείου, πτυχίο ΤΕΕ Β΄ Κύκλου).

2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και δημόσιο ΙΕΚ.

