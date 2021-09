Μίκης Θεοδωράκης - Μητσοτάκης: Αποχαιρετούμε τον τελευταίο μεγάλο Έλληνα του 20ου αιώνα

Πολιτική

Η δήλωση του Πρωθυπουργού κατά την έξοδο του από τον ναό του Αγίου Νικολάου όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για τον Μίκη Θεοδωράκη.



«Ο Μίκης Θεοδωράκης θα είναι πάντα εδώ. Θα είναι για πάντα εδώ, το έργο του αθάνατο. Ένας μεγάλος Έλληνας, ένας μεγάλος μουσουργός» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έξοδο του από τον ναό του Αγίου Νικολάου όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για τον Μίκη Θεοδωράκη.

«Τον αποχαιρετούμε σήμερα, όπως του αξίζει. Τον τελευταίο μεγάλο Έλληνα του 20ου αιώνα.Τα τραγούδια του θα τα σιγοψιθυρίζουμε και θα τα τραγουδάμε, εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, σε ανάμνηση αυτού του μεγάλου, του σπουδαίου, του μοναδικού, Έλληνα της Ρωμιοσύνης» προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού:

«Η Κρήτη υποδέχεται σήμερα στο τελευταίο του ταξίδι τον μεγάλο οικουμενικό Έλληνα της Ρωμιοσύνης. Ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε μια ζωή γεμάτη πάθος και ένταση. Μετέτρεψε την μουσική από ατομική εμπειρία σε πρόταγμα για συλλογική δράση. Υπηρέτησε με συνέπεια και πάθος τις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, αλλά προπάντων της ενότητας των Ελλήνων.

Αποχαιρετούμε σήμερα όπως του αξίζει, τον τελευταίο μεγάλο Έλληνα του 20ού αιώνα.

Τα τραγούδια του θα τα σιγοψιθυρίζουμε και θα τα τραγουδάμε εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, σε ανάμνηση αυτού του μεγάλου, του σπουδαίου, του μοναδικού Έλληνα της Ρωμιοσύνης».





