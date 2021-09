Αθλητικά

ΕΠΟ – Ζαγοράκης: για το ποδόσφαιρο είμαστε όλοι ένοχοι

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής, σε δήλωση του, αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου της ΕΠΟ.

Η παραίτηση του Θοδωρή Ζαγοράκη από τη θέση του προέδρου της ΕΠΟ είναι πια κι επίσημη. Με μια δήλωσή του ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής κοινοποίησε αυτό που ήταν ήδη γνωστό από χθες, υπογραμμίζοντας πως «για το ποδόσφαιρο είμαστε όλοι ένοχοι».

Η δήλωση Ζαγοράκη:

Στις εκλογές της 27ης Μαρτίου οι εκπρόσωποι των Ενώσεων και των ΠΑΕ μου έκαναν την τιμή, εκλέγοντάς με στην κορυφαία θέση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Η προεδρία, όμως, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δεν υπήρξε ποτέ για μένα προσωπικά ούτε εργαλείο επίτευξης άλλων στόχων, ούτε αυτοσκοπός.

Η απόφαση μου να ηγηθώ της προσπάθειας αυτής ενείχε από την αρχή πολλούς κινδύνους και μεγάλο προσωπικό κόστος. Η κρισιμότητα, όμως, των στιγμών, αλλά και οι κίνδυνοι που ελλόχευαν για το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μου επέτρεπαν να μείνω αμέτοχος. Το διακύβευμα για το μέλλον του αθλήματος στην χώρα ήταν τεράστιο.

Για αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης της υποψηφιότητας μου απηύθυνα προσκλητήριο συσπείρωσης και συνεννόησης προς κάθε κατεύθυνση. Μίλησα για μια μοναδική ευκαιρία για να αλλάξουμε, αφήνοντας στην άκρη όλα όσα δημιουργούν συνθήκες διχασμού. Δυστυχώς, όπως αποδεικνύεται, η ώρα αυτή δεν έχει έρθει ακόμη.

Δεν είναι σκοπός μου να κατηγορήσω κανέναν ή να επιρρίψω τις ευθύνες στην μία ή στην άλλη πλευρά. Προφανώς, υπάρχει μια διαφορά αντίληψης για το ποδόσφαιρο και για το πως πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Όποιος, όμως, προσπαθήσει να βρει τους κακούς και τους καλούς σε αυτή την ιστορία θα κάνει λάθος. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Υπάρχουν μόνο ένοχοι. Όλοι μας φταίμε για την κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου και όλοι μας φέρουμε μερίδιο ευθύνης.

Το να αναλωνόμαστε συνεχώς στο πόσο μεγάλο ή μικρό είναι αυτό, είναι μια συζήτηση που δεν με αφορά και σίγουρα δεν έχει να προσθέσει το παραμικρό στην όποια προσπάθεια βελτίωσης του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Όσο κάποιοι συνειδητά συνεχίζουν να απαξιώνουν το ελληνικό ποδόσφαιρο, συμβάλλοντας με την στάση τους στη διατήρηση ενός τοξικού κλίματος, άνευ λόγου και αιτίας, όπου ο καθένας διεκδικεί μονίμως το ρόλο του θύματος, τόσο θα μικραίνει το άθλημα στα μάτια των Ελλήνων φιλάθλων. Το μόνο θύμα σε αυτή την υπόθεση είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο. Κανένας άλλος.

Για αυτούς τους λόγους, δηλώνω και επίσημα την παραίτηση μου από την Προεδρία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τους ανθρώπους που συνεργάστηκα στενά αυτό το διάστημα στην Ομοσπονδία και ιδιαίτερα τους υπαλλήλους και το στελεχιακό δυναμικό της ΕΠΟ.

Αυτούς τους έξι μήνες, παρά τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις, κάναμε κάποια σημαντικά βήματα μαζί για την ίδια την Ομοσπονδία. Η υιοθέτηση, μετά από μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων, της Ολιστικής Μελέτης των FIFA-UEFA από την Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον.

Ελπίζω η νέα ηγεσία της ΕΠΟ να έχει και την συμπαράσταση και την ελευθερία κινήσεων για να εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να κάνει τις τομές που απαιτούνται για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ θα είμαι πάντα πρόθυμος να βοηθήσω σε οτιδήποτε χρειαστεί. Θόδωρος Ζαγοράκης.

