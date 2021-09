Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη υπενθύμισε ότι η αυτοκτονία μπορεί να προληφθεί.

Η 10η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας (World Suicide Prevention Day) με απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), προκειμένου να εστιάσει την παγκόσμια προσοχή σ’ ένα δυσάρεστο γεγονός: Την απώλεια περί των 800.000 ανθρώπων κάθε χρόνο από αυτοτραυματισμούς.

Ειδικότερα, η κ. Ράπτη πραγματοποίησε τις παρακάτω δηλώσεις:

«Σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, δεν διστάζουμε να υπενθυμίσουμε ότι η αυτοκτονία μπορεί να προληφθεί. Ο αποστιγματισμός της ψυχικής νόσου, η αξιοποίηση των διαθέσιμων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και η επαγρύπνηση των επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας μπορούν να αποτρέψουν την εμφάνιση τραγικών περιστατικών. Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας, «Δημιουργώντας ελπίδα μέσω δράσης», αναδεικνύει ότι ο καθένας και η κάθε μία από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην οικογένεια, το σχολείο, το εργασιακό περιβάλλον, ενδυναμώνοντας τους ευάλωτους συνάνθρωπους μας και παροτρύνοντάς τους να λάβουν την βοήθεια που χρειάζονται.

Με την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, λειτουργεί η 24ωρη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία – 1018, προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένη στήριξη από επαγγελματίες υγείας. Η Γραμμή εντάσσεται στο Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας. Επίσης, εδώ και ένα χρόνο, έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη πολλαπλών δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης για τους συμπολίτες μας, οι οποίες συντελούν στην ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου πλαισίου υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και είναι διαθέσιμες σε όλους.

Στόχος μας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, είναι η κατάρτιση και υλοποίηση ενός στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την πρόληψη της αυτοκτονίας και των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών. Υποχρέωση και ευθύνη μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του προστατευτικού δικτύου που συμβάλλει αποτελεσματικά στην προαγωγή της Ψυχικής Υγείας όλων».

