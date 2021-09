Αθλητικά

Μουρίνιο: το μεγάλο ορόσημο που θα κατακτήσει την Κυριακή

Ο Άλεξ Φέργκιουσον, τον καλωσόρισε ήδη στο «LMA Hall of Fame 1000 Club».

Το κυριακάτικο (12/09) παιχνίδι της Ρόμα με τη Σασουόλο για την 3η αγωνιστική της Serie A, θα είναι πολύ ξεχωριστό για τον Ζοζέ Μουρίνιο, καθώς θα συμπληρώσει 1.000 ματς στους πάγκους, όντας μόλις ο 33ος προπονητής στην σύγχρονη εποχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που φτάνει αυτό τον αριθμό αγώνων.

Δύο μέρες πριν το συγκεκριμένο ματς, η Ένωση Επαγγελματιών Προπονητών τον... καλωσόρισε στο «LMA Hall of Fame 1000 Club», με ένα μήνυμα του θρυλικού προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος συνδέεται με φιλία χρόνων με τον Πορτογάλο τεχνικό.

«Το να φτάνει τα 1.000 ματς στους πάγκους θα είναι μία υπερήφανη ημέρα τόσο για τον Ζοσέ όσο και για την οικογένειά του, έχοντας μάλιστα διαπρέψει και κατακτήσει τίτλους σε τέσσερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς επίσης και δύο Champions League.Εκ μέρους της Ένωσης Επαγγελματιών Προπονητών, συγχαρητήρια και καλώς ήρθες στο Hall of Fame 1000 Club, Ζοσέ» ήταν τα λόγια του σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Ο δε Πορτογάλος τεχνικός πρόσθεσε, «Είμαι εμφανώς πολύ χαρούμενος που φτάνω το στόχο των 1.000 αγώνων στο τέλος της εβδομάδας αλλά ταυτόχρονα είναι πάντα στη φύση μου να περιμένω με ανυπομονησία το επόμενο ματς, αντί να κοιτάζω αυτά τα πολύτιμα παιχνίδια που έχω ζήσει μέχρι τώρα στην καριέρα μου.

Είμαι υπερήφανος που μπαίνω στο κλαμπ της Ένωσης Επαγγελματιών Προπονητών με τα 1.000 ματς στην καριέρα μου και ευχαριστώ την Ένωση που θυμήθηκε αυτή την επίτευξη στόχου από πλευράς μου και τις ομάδες μου με τις οποίες έπαιξα σε όλα αυτά τα παιχνίδια αυτή την περίοδο».

