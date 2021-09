Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Τζανάκης: Τις επόμενες 30 μέρες θα χάσουμε 600-700 ανθρώπους

Δυσοίωνες προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες. Το 95% των ανθρώπων που πεθαίνουν είναι ανεμβολίαστοι.



Γύρω στις 20-25 Σεπτεμβρίου τα κρούσματα κορονοϊού θα είναι περίπου 2000-2500, κυρίως λόγω του ανοίγματος των σχολείων, είπε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης.

Για τις ΜΕΘ, ο κ. Τζανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ανέφερε ότι ενδεχομένως σε μια εβδομάδα να φτάσουν το ταβάνι τους και εκτίμησε ότι θα δούμε μέχρι 400-420 διασωληνωμένους.

Επίσης, όπως είπε οι θάνατοι δυστυχώς για τις 2 επόμενες βδομάδες θα είναι πάνω από 30.

«Τις επόμενες 30 μέρες θα χάσουμε 600-700 ανθρώπους, το 95% των οποίων ανεμβολίαστοι», τόνισε ο Νίκος Τζανάκης.

Τέλος, όσον αφορά την υποχρεωτικότητα, επεσήμανε ότι είναι ένα εργαλείο δημόσιας υγείας. «Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα», σημείωσε.

