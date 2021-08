Υγεία - Περιβάλλον

Τζανάκης – Κορονοϊός: Πιθανές οι χρόνιες επιπλοκές σε παιδιά αν νοσήσουν βαριά

Οι καθηγητές Πνευμονολογίας και Παιδιατρικής στον ΑΝΤ1 για τη νόσηση και τον εμβολιασμό των παιδιών.

«Η μεταδοτικότητα αυξάνει με την κοινωνική επαφή», σημείωσε εισαγωγικά στην τοποθέτησή του στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο καθηγητής Νικόλαος Τζανάκης, αναφερόμενος στη φθινοπωρινή επιστροφή.

Ο καθηγητής του ΠΑΓΝΗ μίλησε και για τη νόσηση των παιδιών, με αφορμή βρετανική έρευνα που έδειξε ότι, «όσοι προσβάλλονται με τη Δέλτα έχουν δύο φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσηλευτούν και 1,5 να νοσήσουν βαριά από ό,τι αν νοσήσουν από τη μετάλλαξη Άλφα».

Η βαριά νόσηση των παιδιών «επηρεάζει πολλά οργανικά συστήματα που θα μπορούσαν να τους προκαλέσουν χρόνιες επιπλοκές».

«Δεν είναι ένα απλό πράγμα να περάσει ένα παιδί τη νόσο. Βεβαίως, ένα στα δέκα θα περάσει σοβαρά τη νόσο, επομένως έστω και το ένα πρέπει να το προστατεύσουμε», είπε ο Ν.Τζανάκης.

Ο καθηγητής Παιδιατρικής Θεοκλής Ζαούτης σημειώνοντας ότι, «πολλά παιδιά πια είναι στο νοσοκομείο, τα εμβολιάζουμε για να προστατεύσουμε όχι μόνο τους μεγάλους, αλλά και τα παιδιά».

«Αναμένουμε μεγαλύτερη αύξηση το χειμώνα», ανέφερε για τη νοσηλεία παιδιών και έκανε λόγο για ειδικό σχέδιο που καταρτίζει για τα νοσοκομεία Παίδων του υπουργείο Υγείας.

Όσο για τα παιδιά που νοσούν βαριά, είπε ότι, «η παχυσαρκία είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου. Τα αναπνευστικά, συμπεριλαμβανομένου και το άσθμα, το ζάχαρο και το διαβήτη, είναι σε αυξημένο κίνδυνο».

