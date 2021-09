Κοινωνία

Τροχαίο στην Εθνική: Τούμπαρε αυτοκίνητο (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο στην Κορίνθου - Πατρών. Σοκάρουν οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος.

Σοκαριστικό τροχαίο στην Κορίνθου – Πατρών, στην έξοδο της εθνικής οδού στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου. Αυτοκίνητο με πέντε ανθρώπους αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου.

Συγκεκριμένα, Ι.Χ. αυτοκίνητο στην Κορίνθου – Πατρών στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε νωρίτερα το Σάββατο (11.09.2021). Ευτυχώς από το τροχαίο κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε.

Τις συνθήκες του σοβαρού ατυχήματος διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Κορινθίας.

Πηγή: korinthostv