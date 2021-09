Οικονομία

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: 1200 ευρώ σε νεοπροσληφθέντες χωρίς προϋπηρεσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και τα κίνητρα στους εργοδότες για να τους προσλαμβάνουν.

Μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι οι νέοι και νέες βρίσκονται στην πρώτη σειρά γιατί είναι προτεραιότητα για την πατρίδα.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, στο εξής νέοι έως 29 ετών που δεν έχουν καμία προϋπηρεσία, όταν θα προσλαμβάνονται με πλήρη απασχόληση, θα ενισχύονται από την Πολιτεία για 6 μήνες με 1.200 ευρώ.

Εξήγησε ότι τα 600 ευρώ θα κατευθύνονται στους εργοδότες μειώνοντας το μισθολογικό κόστος και τα άλλα 600 θα πηγαίνουν απευθείας στον νέο και τη νέα, επιπλέον της αμοιβής του για να τα αξιοποιήσουν όπως οι ίδιοι θέλουν.

"Μεγαλώσατε βιώνοντας μόνο κρίσεις, κλείνοντας τους ορίζοντές σας. Δεσμεύομαι να παλέψω προκειμένου να αλλάξει αυτή η εικόνα και γι’ αυτό εισηγούμαι ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τη νεολαία. Θέλω ισότητα στις ευκαιρίες, εξωστρέφεια, ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και διεύρυνση της συμμετοχή σας στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική δράση. Πρέπει να υπογράψουμε ένα νέο συμβόλαιο με πρώτη πρωτοβουλία, το πρώτο ένσημο" είπε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από το 2022 οι επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας αυξάνονται στις 150.000 από τις 100.000, ενώ το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα επεκτείνεται και στους σπουδαστές των ΙΕΚ.

Επίσης, από 1/1/2022 μηδενίζεται για τους κάτω των 29 το ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας και data, όσο για τους εφήβους 15 έως 17 ετών αυτοί που θα έχουν εμβολιαστεί θα τους προσφέρουμε 50 δωρεάν gb data στο κινητό τους. Εξάλλου, καθιερώνεται από το 2022 η μόνιμη ψηφιακή κάρτα για τους νέους.

Ειδήσεις σήμερα:

11η Σεπτεμβρίου 20 χρόνια μετά: Το χρονικό του τρόμου

Θεσσαλονίκη: επεισόδια με αντιεμβολιαστές (εικόνες)

Ηρωίνη: 7 κιλά βρέθηκαν σε σπίτι στο Ζεφύρι (εικόνες)