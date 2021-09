Ιράκ: Επίθεση με οπλισμένα drone στο αεροδρόμιο Ερμπίλ

Aνταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε ισχυρές εκρήξεις και σειρήνες να ηχούν από το προξενείο των ΗΠΑ.

(εικόνα αρχείου)

Μια επίθεση με «οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στόχευσε το βράδυ του Σαββάτου το Διεθνές Αεροδρόμιο Ερμπίλ, κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών αυτής της πόλης στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική μονάδα του Ιρακινού Κουρδιστάν, διαβεβαιώνοντας ότι το περιστατικό δεν προκάλεσε θύματα.

Το αεροδρόμιο, όπου βρίσκεται μια αεροπορική βάση που στεγάζει στρατεύματα του διεθνούς αντι-τζιχαντιστικού συνασπισμού, «δεν υπέστη καμία ζημιά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του αεροδρομίου, Αχμέντ Χοσιάρ.

«Δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση που πραγματοποιήθηκε με δύο οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενάντια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ερμπίλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αυτόνομης περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι άκουσε δύο ισχυρές εκρήξεις και αντίκρισε μαύρο καπνό στον ουρανό, και σειρήνες να ηχούν από το προξενείο των ΗΠΑ. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι άκουσαν τουλάχιστον έξι εκρήξεις στην περιοχή.

Η εσωτερική υπηρεσία ασφαλείας της αυτόνομης κουρδικής περιοχής του Ιράκ, ανέφερε αρχικά ότι τρεις ρουκέτες έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο.

