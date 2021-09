Πολιτική

ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Σκληρή κριτική επεφύλαξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Πρωθυπουργός.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του και σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, κάνει λόγο για «δίωρη κοροϊδία σε πανελλαδική μετάδοση: Αποτυχημένος, φοβισμένος, αδιόρθωτος και σε αποδρομή ο κ. Μητσοτάκης - Το μόνο που θα εξαντλήσει δεν είναι η τετραετία αλλά η υπομονή και οι αντοχές των πολιτών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Η κατ' ευφημισμό συνέντευξη Τύπου - ορισμένες ερωτήσεις για το πόσο πετυχημένος είναι τελικά ο κ. Μητσοτάκης παραήταν σκληρές και απρόσμενες - ήταν μία δίωρη κοροϊδία σε πανελλαδική μετάδοση: Αποτυχημένος, φοβισμένος, αδιόρθωτος και σε αποδρομή ο κ. Μητσοτάκης, περιορίστηκε σε ένα κρεσέντο αλαζονείας και υποσχέσεις για εκρηκτική ανάπτυξη, την ώρα που οι πολίτες οδηγούνται σε καθημερινή φτωχοποίηση.

Αποτυχημένος: Αυτοσυγχαίρεται πως «διαχειρίστηκε με επιτυχία τις κρίσεις», αλλά έδιωξε τους υπουργούς που διαχειρίστηκαν την πανδημία που πάλι είναι εκτός ελέγχου και τις πυρκαγιές.

Φοβισμένος: Αφού δύο χρόνια τσάκισε τους νέους σε πλατείες, τους καταδίκασε σε ανεργία και μισθούς αναξιοπρέπειας, τους στοχοποιεί για την πανδημία και τους πέταξε εκτός ΑΕΙ, τώρα αναγκάζεται άρον άρον να αποσύρει την «μεγάλη μεταρρύθμιση» της πανεπιστημιακής αστυνομίας, γιατί δεν τους βλέπει δημοσκοπικά ούτε με το κιάλι.

Αδιόρθωτος: Δηλώνει πως «δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει» αν και ανοίγει αύριο τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν, με 27 μαθητές ανά τάξη, που θα κλείνει εάν νοσήσει το 50%. Δυστυχώς είναι ο μόνος. Όλος ο κόσμος ξέρει πλέον πως τα σχολεία αποτελούν επιταχυντή της διασποράς της πανδημίας, αλλά ο ίδιος αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα και να μειώσει τον αριθμό των μαθητών ανά αίθουσα.

Κοροϊδία: Αντί για μείωση του ΕΦΚ καυσίμων, μείωση των τιμολογίων της ΔΕΗ για να πέσουν οι τιμές και των ιδιωτών παρόχων και αύξηση του κατώτατου μισθού όπως κάνουν άλλες χώρες στην ΕΕ, κοροϊδεύει πως με 150 εκατ. ευρώ οι πολίτες θα μπορέσουν να πληρώσουν αυξήσεις ως και 50% στο ηλεκτρικό ρεύμα και σε είδη πρώτης ανάγκης.

Τα καλύτερα βέβαια ήταν ότι δεν είναι διχαστικός αυτός που έχει χωρίσει τους Έλληνες σε δύο κατηγοριών πολίτες. Και ότι επιδιώκει την μείωση των ανισοτήτων, μάλλον με τον νέο πτωχευτικό, τη θεσμοθέτηση απλήρωτης εργασίας, την έξωση 40.000 μαθητών από τα ΑΕΙ και την μόνιμη εξυπηρέτηση των ολιγαρχικών συμφερόντων και χορηγών του.

Τελικά, το μόνο που έχει αποφασίσει να εξαντλήσει ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι η τετραετία αλλά η υπομονή και οι αντοχές των πολιτών. Να είναι σίγουρος ότι σύντομα που θα επιχειρήσει να δραπετεύσει για να γλιτώσει τη ραγδαία φθορά του, θα του δώσουν την κατάλληλη απάντηση στην απύθμενη αλαζονεία του.

ΚΙΝΑΛ: Ο Μητσοτάκης ανέδειξε το πραγματικό πρόσωπο της Δεξιάς

«Ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε και σήμερα το πραγματικό πρόσωπο της Δεξιάς», υποστηρίζει το Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωσή του Γραφείου Τύπου για τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στη ΔΕΘ.

Επέκρινε τον πρωθυπουργό για αλαζονικό και διχαστικό λόγο και τόνισε, «Αγνοεί ότι η κοινωνία και ιδιαίτερα οι νέοι του γυρίζουν ήδη την πλάτη. Κατά τα λοιπά επανέλαβε τα προσωρινά, με ημερομηνία λήξης και προεκλογικά μέτρα του. Η πολιτική του δεν αλλάζει. Οδηγεί στην αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων».

Όπως ανέφερε το Κίνημα Αλλαγής τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός κυρίως στηρίζουν λίγους και ισχυρούς, όπως τους μεγαλοϊδιοκτήτες και τους μεγάλο κληρονόμους.

Ελληνική Λύση: Ένα Πρωθυπουργός εκτός πραγματικότητας.

Μακροσκελή ανακοίνωση για τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξέδωσε και η Ελληνική Λύση: Ένας πρωθυπουργός με αμετροέπεια, αλαζονεία, εκτός πραγματικότητας αλλά και με αγνωσία άκρως επικίνδυνη για το Έθνος.

Ένας πρωθυπουργός που φαντασιώνεται αγρότες με 1000 στρέμματα, όταν η μέση αγροτική γη είναι μονοψήφιος αριθμός στρεμμάτων ανά αγρότη.

Αντί να προβεί σε αναδασμούς και ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής, στην ενέργεια, στις ζωοτροφές κλπ, υπόσχεται «φιλοδωρήματα» αφήνοντας τις αθρόες ελληνοποιήσεις γάλακτος και αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων να διαλύουν την πρωτογενή μας παραγωγή. Αγνοεί τις προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ που είναι τεκμηριωμένες και βιώσιμες, καταστρέφοντας τον παραγωγικό ιστό.

Ένας πρωθυπουργός που επιμένει στην «τζογοποίηση» των ασφαλιστικών ταμείων την ίδια στιγμή που παραδίδει τα «ασημικά» της Ελλάδας σε ασφαλιστικά ταμεία τρίτων χωρών!

Ένας πρωθυπουργός των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών που, προκειμένου να εξυπηρετήσει την γερμανική βιομηχανία και τους ισχυρούς φίλους του. Οδηγεί την χώρα στην ενεργειακή εξάρτηση και την οικονομική υποδούλωση για να εξυπηρετήσει συμφέροντα.

Ένας πρωθυπουργός που μοιράζει λεφτά την ώρα που δανείζεται για να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες υποχρεώσεις και ελπίζει στο έλεος των ευρωπαίων για το σύμφωνο σταθερότητας. Ένας πρωθυπουργός που ομολογεί ότι νιώθει άβολα στη Ν.Δ. και οραματίζεται ότι εκφράζει την… κεντροαριστερά!

Ένας πρωθυπουργός που ομολογεί ότι παραδίδει την Ελλάδα στις ΗΠΑ με πενταετή συμφωνία (πράγμα πρωτοφανές), την ώρα που η κυβέρνηση Μπάιντεν κάνει τεράστια ανοίγματα στον Ερντογάν και την Τουρκία. Υποθηκεύει την αμυντική συμφωνία με την Γαλλία, για να αγοράσει τα σαπάκια των ΗΠΑ.

Ένας πρωθυπουργός που πιστεύει ότι «τα συμφέροντά μας ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα της Τουρκίας», την ώρα που η Τουρκία διεκδικεί το μεγαλύτερο μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας και απειλεί με νέες εισβολές και Αττίλες.

Ένας πρωθυπουργός ταγμένος στην προώθηση των εμβολίων, των πληρωμένων τεστ, που δεν διστάζει να διχάσει τους Έλληνες για να επιτύχει τον σκοπό του. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός στην ιστορία που διαχωρίζει τους Έλληνες, υβρίζοντας όσους διαφωνούν με την πολιτική του. Ακόμα κι αν πρόκειται για έγκριτους επιστήμονες.

Ένας πρωθυπουργός που δεν ενδιαφέρεται για τις επόμενες γενιές, αλλά για τις επόμενες εκλογές. Κάνει τα πάντα για να κρατηθεί στην καρέκλα παρά το ότι η παραμονή του είναι εθνικά ολέθρια για την πατρίδα. Ένας πρωθυπουργός που δεν μπορεί να αρθρώσει δύο λέξεις αυτοκριτικής για τα τεράστια λάθη που έχει κάνει επί δύο έτη διακυβέρνησης.

Ένας πρωθυπουργός που τα δεινά τα χρεώνει στις «παγκόσμιες τάσεις», την ώρα που η Ελλάδα έχει το ακριβότερο ρεύμα, το ακριβότερο ίντερνετ, το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος και ένα από τα μεγαλύτερα ελλείμματα ισοζυγίου στον πλανήτη. Μία χώρα ουραγός παγκοσμίως με αποκλειστική ευθύνη του κύριου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του.

Ένας πρωθυπουργός που υπερασπίζεται τα διόδια ακόμα και στον τόπο καταγωγής του, όταν κανένα άλλο νησί στην Ευρώπη δεν έχει διόδια. Αδυνατεί μάλιστα να απαντήσει με στοιχεία για την διάρθρωση του κόστους του σημαντικότερου έργου που εξαγγέλλει, του ΒΟΑΚ.

Ένας πρωθυπουργός που ενώ το κόμμα του κυβερνά επί 30 χρόνια και με τον ίδιο υπουργό σε προγενέστερη κυβέρνηση, να ισχυρίζεται ότι «μόλις τώρα ξεκίνησε να κυβερνά»!

Ένας πρωθυπουργός που έχει το θράσος να επικαλείται το «Υγειονομικό μοντέλο της Σουηδίας», το οποίο ο ίδιος αγνόησε επιβάλλοντας καθολικά κλεισίματα, με ολέθριες επιπτώσεις για την οικονομία, την κοινωνία και την δημόσια υγεία.

Ένας πρωθυπουργός που έχει το θράσος να απαγορεύει την αλιεία στους Έλληνες με πρόσχημα την «υπεραλίευση», όταν επιτρέπει στους Τούρκους «αλιείς» να ασελγούν στις θάλασσες μας και να μην ανακηρύσσει αλιευτικές ζώνες, παρά την συνεχή πίεση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ να το πράξει.

Αφήνει την κοινωνία να βουλιάζει στην ανεργία και την αγορά στα λουκέτα, αισιοδοξώντας ότι η ανάπτυξη που μόνον αυτός βλέπει, θα ρυθμίσει την οικονομία. Αφήνοντας τα νοικοκυριά έρμαιο των αυξήσεων και των κερδοσκόπων, στους οποίους ο ίδιος και οι υπουργοί του άνοιξαν την πόρτα με τις απαράδεκτες δηλώσεις τους.

Πανηγυρίζει για την παγίωση της ύπαρξης παράνομων μεταναστών στα νησιά μας με νέες δομές, όταν προεκλογικά εξήγγειλε την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης! Την ίδια στιγμή αφήνει τον Έβρο απροστάτευτο με έναν φράκτη που καλύπτει μόλις το 1/10 της μεθορίου, «αισιοδοξώντας» ότι οι παράνομοι μετανάστες από το Αφγανιστάν δεν θα έρθουν!

Η κατακλείδα της υποκρισίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν η επίκληση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, όταν η Ελλάδα δεν διαθέτει Συνταγματικό Δικαστήριο προκειμένου οι κυβερνώντες να μπορούν να καλύπτουν τα αίσχη τους έναντι στο Σύνταγμα! Αυτός είναι και ο λόγος που η πρόταση της Ελληνικής Λύσης για ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου «τρομάζει» την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η σημερινή θλιβερή εμφάνιση του πρωθυπουργού αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την εθνική κυριαρχία, την παραγωγή πλούτου και την αυτάρκεια μέσω της παραγωγικής ανασυγκρότησης, του οικονομικού πατριωτισμού και του εθνικού προστατευτισμού, είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ .

ΜέΡΑ25: Ο Πρωθυπουργός είναι αποκομμένος από την πραγματική κοινωνία

Σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, ασκεί με τη σειρά του και το ΜέΡΑ25: «Να μην παγιδευτούμε στην αλαζονεία της εξουσίας» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, εκεί που προσπαθώντας για δυόμιση ώρες να δημιουργήσει μια εικόνα κίβδηλης ευημερίας με ψέματα, επικοινωνία, στημένες ερωτήσεις και αόριστες υποσχέσεις, απλά απέδειξε πόσο αποκομμένος είναι από κάθε κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα

Ο Πρωθυπουργός όχι μόνο έχει παγιδευτεί στην αλαζονεία της εξουσίας, αλλά την επιδεικνύει με καμάρι κάθε δημόσια εμφάνιση του στο ασφαλές δημοσιογραφικό περιβάλλον της λίστας Πέτσα και πολύ μακριά βέβαια από την οργή του κόσμου, η οποία πλέον ξεχειλίζει και κατακλύζει κάθε του βήμα.

Κύριε Μητσοτάκη δεν αποζητάτε καμία κοινωνική και πολιτική συναίνεση. Συνενόχους στα εγκλήματά σας αποζητάτε και αυτούς δεν θα τους βρείτε παρά μόνο στα εταιράκια σας του μνημονιακού τόξου που αντί για την ρήξη με τις μνημονιακές πολιτικές φτωχοποίησης της πλειοψηφίας, αναλώνονται σε διαχειριστικού τύπου κριτική.

Έχετε στοχοποιήσει εσείς προσωπικά και η Κυβέρνησή σας, η Μητσοτάκης Α.Ε. την μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας και ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες με τις πολιτικές που εφαρμόζετε και τα δήθεν μέτρα που εξαγγείλατε για την στήριξη τους δεν θα αντιστρέψουν την μεγάλη δυσαρέσκεια που υπάρχει για την μόνη σας έγνοια, να υπηρετείτε την τρόικα και να ενισχύετε διαρκώς.»

