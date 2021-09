Πολιτική

Τσίπρας για σχολεία: Άνοιξαν σχεδόν όπως έκλεισαν τον Ιούνιο

Για κλίμα ανασφάλειας και ανησυχίας, κάνει λόγο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στο μήνυμά του για τη νέα σχολική χρονιά.

«Όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες πάντα τα παιδιά θα τρέχουν προς το αύριο», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτηση του στο Facebook, με ευχές για «καλή σχολική χρονιά» σε όλους και όλες, «δύναμη, υπομονή, φροντίδα στους μαθητές, τους γονείς και τους δασκάλους τους».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει ειδικότερα ότι σήμερα χτύπησε το πρώτο κουδούνι «και τα σχολεία άνοιξαν σχεδόν όπως έκλεισαν τον Ιούνη. Χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς καμία φροντίδα για μικρότερο αριθμό μαθητών στις τάξεις, χωρίς περισσότερα μέτρα προστασίας, περισσότερους εκπαιδευτικούς ή περισσότερες αίθουσες». Προσθέτει πως «το μόνο που άλλαξε είναι οι κανόνες: Πέρυσι στην αρχή μάς έλεγαν ότι δεν κολλάνε τα παιδιά στα σχολεία. Μετά μας είπαν ότι τα σχολεία πρέπει να κλείσουν πρώτα, γιατί τα παιδιά μας είναι πολλαπλασιαστές του ιού. Φέτος μας λένε ότι για να κλείσουν θα πρέπει να νοσήσουν ταυτόχρονα τουλάχιστον 15 παιδιά σε κάθε τάξη».

Ο κ. Τσίπρας τονίζει πως «το συναίσθημα που για άλλη μια φορά μάς κυριεύει στο πρώτο σχολικό κουδούνι, είναι ανασφάλεια και ανησυχία», γιατί - όπως αναφέρει - «κάθε νοήμων γονιός δε χρειάζεται να είναι λοιμωξιολόγος για να καταλάβει τι θα μπορούσε να σημαίνει κάτι τέτοιο».

«Παρόλα αυτά, ετοιμάσαμε σήμερα τα παιδιά μας και τα είδαμε να τρέχουν με τη σάκα στον ώμο και με ανυπομονησία, για να βρούνε τους φίλους τους και τους καθηγητές τους. Γιατί όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες, πάντα τα παιδιά θα τρέχουν προς το αύριο», υπογραμμίζει ο κ. Τσίπρας.

