Light: Η πρώτη live εμφάνιση αφιερωμένη στην μνήμη του Mad Clip (βίντεο)

Τα μηνύματα και οι "αφιερώσεις" στη μνήμη του Mad Clip.

Συγκλονισμένος συνεχίζει να είναι ο χώρος της μουσικής με τον τραγικό χαμό του γνωστού τράπερ Mad Clip, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου.

Οι συγγενείς, οι φίλοι και οι θαυμαστές τους ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο αγαπημένος τους Πήτερ Αναστασόπουλος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, δεν βρίσκεται πια ανάμεσά τους.

Μερικές ημέρες μετά την κηδεία του Mad Clip, ο καλός του φίλος Light πραγματοποίησε την πρώτη του live εμφάνιση.σε beach bar της Θεσσαλονίκης, αφιερωμένο στη μνήμη του Mad Clip. Το εν λόγω live ήταν να γίνει μια ημέρα μετά τον θάνατο του τράπερ.

«Θέλω να σας πω σε όλους εσάς εδώ να προσέχετε, να αγαπάτε τους ανθρώπους γύρω σας, να τους το λέτε καθημερινά γιατί δεν ξέρετε ποτέ μπορεί είναι η τελευταία φορά που θα τους δείτε. RIP στον Mad Clip», είπε ο Light από τη σκηνή στο κοινό.

