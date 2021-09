Συνταγές

Μπιφτέκια με πατάτες στον φούρνο από τον Πέτρο Συρίγο

Συνταγή για αφράτα μπιφτέκια με λαχταριστές πατάτες στον φούρνο.

Ο σεφ της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος "αποκάλυψε" όλα τα μυστικά για τα πιο αφράτα και πεντανόστιμα μπιφτέκια με πατάτες στον φούρνο.

Δείτε βήμα - βήμα τη συνταγή.

Συστατικά για τα Αφράτα μπιφτέκια με πατάτες

1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά

1 κρεμμύδι

1 σκ. Σκόρδο

4 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 κ.τσ μουστάρδα

1 τριμμένη τομάτα

1 αυγό

4 φέτες ψωμί του τόστ ή μπαγιάτικο πολυτελείας

50 ml γάλα

3 κ.τ.σ μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 πρέζα ρίγανη

αλάτι, πιπέρι

Ντομάτες, φέτα για γαρνιτούρα

Για τις πατάτες

1 ½ κιλό πατάτες

2 κ.τ.σ μουστάρδα

1 χυμό λεμόνι

θυμάρι

αλάτι, πιπέρι

1 κύβο κότας

500ml νερό

σκόρδο, κρεμμύδι(σκόνη) προαιρετικά

ελαιόλαδο

Η συνταγή για τα αφράτα μπιφτέκια με πατάτες

Για να πετύχουμε τα πιο νόστιμα και αφράτα μπιφτέκια στον φούρνο με πατάτες πρέπει να ξεκινήσουμε τις πατάτες γιατί θέλουν περισσότερο χρόνο.

Για τις πατάτες

Κόβουμε τις πατάτες κυδωνάτες.

Σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά εκτός από τις πατάτες.

Βάζουμε τις πατάτες σε ένα ταψί και προσθέτουμε τα υγρά από το μπολ, ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς για 40 λεπτά.

Όσο ψήνονται οι πατάτες πάμε να φτιάξουμε τα μπιφτέκια μας.

Για τα μπιφτέκια

Σοτάρουμε σε ένα τηγανάκι το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σκόρδο σε λίγο ελαιόλαδο και αφαιρούμε από τη φωτιά όταν μαλακώσουν.

Σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά και πλάθουμε.

Το ψωμί του τόστ το μουλιάζουμε στο γάλα και μετά το στύβουμε για να το βάλουμε στον κιμά.

Βάζουμε στο ψυγείο για μισή ώρα (το λιγότερο) και στη συνέχεια πλάθουμε σε μπιφτέκια.

Όταν τα έχουμε όλα έτοιμα, ανοίγουμε τον φούρνο τοποθετούμε τα μπιφτέκια πάνω στις πατάτες και βάζουμε στο καθένα μια φέτα τομάτα και ένα κομμάτι τυρί φέτα.

Ψήνουμε για 25 λεπτά στους 190 βαθμούς.