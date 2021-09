Κοινωνία

Κορονοϊός - Δικαστήρια: Με πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης ή rapid test η είσοδος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι μπορούν να μπαίνουν κατ' εξαίρεση με self-test 24 ωρών. Αναλυτικα η ΚΥΑ με τα μέτρα.



Ξεκινά από τις 16 Σεπτεμβρίου η επαναλειτουργία των αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων.

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε, ειδικώς για τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία, από τις 16 Σεπτεμβρίου δεν θα απαιτείται ραντεβού, ενώ οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας θα ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων.

Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 κατά την είσοδο στα δικαστήρια, στις εισαγγελίες, στα στρατιωτικά δικαστήρια, στα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία, καθώς και στα πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) υποχρεούνται να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου PCR 72 ωρών, ή rapid test 48 ωρών. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα πρέπει να έχουν γίνει από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά.

Οι ανήλικοι από πέντε έως έντεκα ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας.

Κατ' εξαίρεση με self-test 24 ωρών μπορούν να προσέρχονται τα φυσικά πρόσωπα στις εξής περιπτώσεις:

Κατάθεση στα αστικά ή στα διοικητικά δικαστήρια αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής κ.λπ.) με αίτημα προσωρινής διαταγής ή αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής ή γ) αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής.

Συζήτηση προσωρινής διαταγής.

Κατάθεση και συζήτηση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982(Α' 79).

Παράσταση πληρεξούσιων δικηγόρων και κατηγορουμένων ενώπιον Εισαγγελέα ή και Ανακριτή σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας αυτοφώρου, πλημμελημάτων και κακουργημάτων.