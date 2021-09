Καιρός - Αρνιακός: Σε τροχιά ανόδου ο υδράργυρος (βίντεο)

Κοινωνία

Για “σκωτσέζικο ντους” προειδοποίησε ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός, στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, τόνισε πως ο καιρός θα μας επιφυλάξει “σκωτσέζικο ντους” τις επόμενες ημέρες, αφού το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά από τη Δευτέρα αναμένονται υποχώρηση του υδράργυρου και βροχές.

Για την Τρίτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με λίγα σύννεφα κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα. Οι βοριάδες θα φθάσουν σε ένταση τα 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30-32 βαθμούς Κελσίου.

