Τάσος Νούσιας: Το “όχι” στις “Άγριες Μέλισσες”, η υπερκόπωση και η απιστία (βίντεο)

Τάσος Νούσιας: Το "όχι" στις "Άγριες Μέλισσες", η υπερκόπωση και η απιστία

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό".



Ο γνωστός ηθοποιός Τάσος Νούσιας μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό».

Μιλώντας για τη νέα σεζόν που ξεκινά είπε ότι υπάρχουν πολλές δουλειές καινούργιες στην τηλεόραση, ενώ μίλησε και τον λόγο που είπε «όχι» στις Άγριες Μέλισσες.



Οπως είπε «το φοβήθηκα αρχικά, δεν είχα ξαναμπεί στο καθημερινό και πάντα είχα μια αντίσταση για το καθημερινό. Πάντα θαύμαζα τους ανθρώπους που το έκαναν, γιατί ξέρω τον κόπο και την καθημερινή τριβή με την κάμερα και την συνέπεια που πρέπει να έχεις. Με κράτησε η προηγούμενη αντίληψη που είχα και ο φόβος για το καθημερινό.»

Ωστόσο, για την συμμετοχή του φέτος σε καθημερινό σήριαλ είπε ότι βρίσκεις τους ρυθμούς σου και μπορείς και ανταπεξέρχεσαι, ωστόσο παραδέχτηκε ότι πολλές φορές η κούραση έφτασε στα όρια της υπερκόπωσης. «Κάποια πρωινά από την εξάντληση σαν να με παίρνανε τα κλάματα, ήθελα να φύγω», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι υπήρξε μια μεγάλη περίοδος που έχασε τον ύπνο του.

«Έναν τραυματισμό στο πόδι που είχα πάνω στην δουλειά δεν πρόλαβα ποτέ να πάω να τον δω», σημείωσε.

Για τον «Σασμό», είπε ότι είναι μια πολύ ωραία δουλειά και υπάρχει ένα πολύ καστ, ενώ αναφέρθηκε και στην βεντέτα η ιστορία της οποίας, όπως είπε, δυστυχώς καλά κρατεί.

Ο Τάσος Νούσιας αναφέρθηκε ακόμα στην σύζυγό του, την κόρη του αλλά και την απιστία.

