Ηλεκτρικό ρεύμα - Σκρέκας: Σύσταση προς τους ιδιώτες προμηθευτές

Τι ζήτησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο να στηριχθούν οι καταναλωτές.

Σύσταση προς τους ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να συμβάλουν στην απορρόφηση των αυξήσεων, απηύθυνε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν τα μέτρα που θέτει σε εφαρμογή η Κυβέρνηση, με αιχμή την επιδότηση του τιμολογίου όλων των προμηθευτών κατά 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου. Κατά τις πληροφορίες, ο Υπουργός ζήτησε να στηριχθεί ο καταναλωτής στο πλαίσιο της λειτουργίας του ανταγωνισμού.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένες εταιρείες εξέθεσαν προβληματισμό για την επαλήθευση των σεναρίων εξέλιξης των τιμών, πάνω στα οποία βασίστηκε η εκτίμηση για τα τιμολόγια λιανικής δεδομένου ότι η κρίση σε διεθνές επίπεδο συνεχίζεται.

Η τιμή της ενέργειας για σήμερα στην ελληνική αγορά διαμορφώνεται στα 172,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα (η μέγιστη φθάνει στα 209,66 ευρώ), στα ίδια επίπεδα με την Ισπανία και την Πορτογαλία και ελαφρώς χαμηλότερα από την Ιταλία όπου η τιμή αύριο φθάνει στα 174,58 ευρώ.

Το θέμα των αυξήσεων στο κόστος της ενέργειας θα τεθεί και στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα.

