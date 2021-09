Οικονομία

Μέτρα στήριξης για νεαρά ζευγάρια - Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Επιπλέον μέτρα στήριξης σχεδιάζει η κυβέρνηση. Οι σκέψεις για πολιτική φθηνής στέγης σε νεαρά ζευγάρια.



Επιπλέον μέτρα στήριξης σχεδιάζει η κυβέρνηση, πέραν όσων εξήγγειλε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητστοτάκης.

Με τους διεθνείς οίκους να προβλέπουν ανάπτυξη πολύ πάνω από το 5,9% και τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα να αφήνει παράθυρο για νέες φοροελαφρύνσεις, η κυβέρνηση λέγεται πως επεξεργάζεται κι άλλα μέτρα στήριξης.

Μεταξώ αυτών, πληροφορίες αναφέρουν, ότι στην κυβέρνηση επεξεργάζονται ένα σχέδιο για φθηνότερη στέγη σε νέους γονείς, με εισοδηματικά κριτήρια.

Ωστόσο, ένα άλλο σενάριο που κυκλοφορεί κάνει λόγο για ακίνητα που θα παραχωρούνται για δωρεάν χρήση σε ευάλωτα νοικοκυριά, σε νέα ζευγάρια.

Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, τα σπίτια που θα διατίθενται δωρεάν είναι ακίνητα (διαμερίσματα και κατοικίες) που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου.

