Μπογδάνος: αποστάσεις του Μαξίμου για την ανάρτηση του βουλευτή

Για «τελευταίο λάθος που θα γίνει ανεκτό» έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ομοβροντία πυρών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σαφείς αποστάσεις από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο πήρε η κυβέρνηση για την κίνηση του να ανεβάσει στο λογαριασμό του στο twitter, δημοσίευμα που περιείχε τα ονόματα 20 μαθητών του νηπιαγωγείου σε σχολείο της Αθήνας, εκ των οποίων τα 18 είναι παιδιά μεταναστών.

«Ήταν λάθος του που δεν συνάδει με τις αρχές του κόμματος. Το αναγνωρίζει μεν αλλά ξεκαθαρίζω πως στο μέλλον δεν θα ξαναγίνουν ανεκτά τέτοια λάθη», δήλωσε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να ζητά την διαγραφή του ενώ κάλεσε εμμέσως πλην σαφώς τη δικαιοσύνη να παρέμβει. «Ο κ. Μητσοτάκης δυο μέρες τώρα καλύπτει και δεν τολμά να διαγράψει τον φασίστα Μπογδάνο που στοχοποίησε νήπια. Επιβεβαιώνει ότι είναι ένας αδύναμος Πρωθυπουργός, που φοβάται ακόμα και έναν Μπογδάνο. Όσο για τη Δικαιοσύνη, συνεχίζει να κωφεύει. Σε μια ευνομούμενη Πολιτεία η παρέμβαση της θα θεωρούνταν αυτονόητη», αναφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση σε σημερινή της ανακοίνωση.

Εν τω μεταξύ, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής την Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Όλγα Γεροβασίλη, έστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, από τον οποίο ζητούν «να κινήσει όλες τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές διαδικασίες με βάση τον κώδικα δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όσον αφορά στον βουλευτή κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο».

Η ανάρτηση του Μπογδάνου και οι αντιδράσεις

Σάλο αντιδράσεων έχει προκαλέσει η ανάρτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Μπογδάνου, με αναφορές σε αλλοδαπούς μαθητές νηπιαγωγείου, που φέρονται να «στοχοποιούνται», λόγω της καταγωγής των γονιών τους.

Ο βουλευτής της ΝΔ κοινοποίησε στα social media μια ανάρτηση της ιστοσελίδας που μέχρι πρότινος του ανήκε και φέρεται να έχει «περάσει» στην γυναίκα του, το οποίο περιείχε ονομαστική λίστα με παιδιά μεταναστών από νηπιαγωγείο της Αθήνας.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, που θεωρήθηκε από πολλούς ότι πέραν τον μηνυμάτων που εξέπεμπε, ήγειρε ζητήματα για την σωματική ακεραιότητα των μικρών μαθητών, προκάλεσε κατακραυγή, με μαζικές αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και οξείες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για «χρυσαυγίτικο» δημοσίευμα.

Η ιστοσελίδα υπό το βάρος των κοινωνικών αντιδράσεων αναγκάστηκε να αποσύρει το δημοσίευμα της, αναφέροντας «Όταν γίνονται λάθη, πρέπει να διορθώνονται. Κατά τη βραδινή αποψινή βάρδια δημοσιεύθηκε εκ παραδρομής ένας κατάλογος που είχε μεν εμφανιστεί και κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως δεν έχει θέση σε ενημερωτικό μέσο. Άμεσα αποσύρθηκε όταν το ατόπημα έγινε αντιληπτό».

Ακολούθως ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος «απολογήθηκε» για την κοινοποίηση της εν λόγω ανάρτησης, αναφέροντας σε νέο μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «Χθες έγινε ένα λάθος, που διορθώθηκε και υπήρξε απολογία. Το δε σάιτ, που δεν μου ανήκει, σήμερα διέκοψε τη συνεργασία με τον υπεύθυνο για αυτό. Το δικό μου σφάλμα υπήρξε ότι έκανα ένα RT που δεν έλεγξα, πιστεύοντας ότι το δημοσίευμα είχε αλλάξει.Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού».

Σάλος αντιδράσεων από τα κόμματα

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωση του, «Οι δικαιολογίες του Μπογδάνου για τη φασιστική αποκάλυψη των ονομάτων νηπίων είναι τραγικές. Ακόμη πιο τραγική είναι η στάση του κ. Μητσοτάκη. Με τη σιωπή του ουσιαστικά επικροτεί το κρεσέντο μισανθρωπισμού του βουλευτή του εναντίον νηπίων, αντί να τον διαγράψει. Δεν τόλμησε να τον διαγράψει γιατί ο ίδιος είναι Μπογδάνος. Μπορεί να τον κρατάει εφεδρεία για το Υπουργείο Υγείας. Δεν προξενεί καμία εντύπωση. Τα ίδια έκανε και με το σεξιστικό παραλήρημα του κ. Καλλιάνου κατά 17χρονης, που έχει καταγγείλει βιασμό. Τα ίδια έκανε και όταν ο κ. Λοβέρδος νομιμοποιούσε την ενδοοικογενειακή βία λέγοντας ότι μπορεί κάποιος να χτυπά τη γυναίκα του αλλά να είναι καλός πατέρας. Και όταν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ καταψήφιζαν το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Έχοντας μαζέψει ό,τι ακροδεξιό απολειφάδι υπάρχει στη ΝΔ και υπουργοποιώντας τους υμνητές της Χούντας ο κατά τα άλλα «κεντρώος» κ. Μητσοτάκης ψαρεύει στα θολά νερά της Χρυσής Αυγής».

«Η δημοσιοποίηση ονομάτων αλλοδαπών μαθητών νηπιαγωγείου από κυβερνητικό βουλευτή είναι μια άθλια, θρασύδειλη και ακροδεξιά πράξη. Χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Η παραμονή του βουλευτή Μπογδάνου στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα σημάνει, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, πως οι ιδέες και οι πρακτικές του είναι ανεκτές. Η ευθύνη ανήκει πλέον στον κ. Μητσοτάκη», τονίζει το Κίνημα Αλλαγής.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αναφέρει «Είναι προφανές ότι ο βουλευτής της ΝΔ, Κ. Μπογδάνος, εξελίσσεται σε κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή χαφιέ, με την παράνομη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων και τη στοχοποίηση συγκεκριμένων ανθρώπων. Τελευταίο κρούσμα η ανατριχιαστική, ρατσιστική αναπαραγωγή λίστας με ονόματα μαθητών και εκπαιδευτικού από νηπιαγωγείο της Αθήνας, παραβιάζοντας ακόμα κι αυτή τη σημερινή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Ειδικά γι’ αυτή τη διαρροή και δημοσιοποίηση η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Η κυβέρνηση της ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται. Δεν μπορεί να αποφύγει τις βαριές πολιτικές ευθύνες για το ποιόν του βουλευτή της».

Το ΜέΡΑ25 αναφέρει, μεταξύ άλλων, «φαίνεται πως ο κ. Μπογδάνος «σοκαρισμένος» με την παρουσία μεταναστόπουλων στα νηπιαγωγεία (…), αναπαράγει ευθέως ρατσιστικές και χρυσαυγήτικες πρακτικές που μας θυμίζουν αηδιαστικά την στοχοποίηση, τα πογκρόμ και τα τάγματα εφόδου της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. Ο κ. Μητσοτάκης θα συνεχίσει να έχει στις τάξεις του κόμματος και της Κυβέρνησης του, Βουλευτές που αναπαράγουν τέτοιου τύπου τρισάθλιες και μισάνθρωπες πρακτικές; Τέτοια είναι η κατάντια πια της υποτιθέμενης ως «φιλελεύθερης παράταξης»; Η υπόθαλψη φασιστοειδών; Αναμένουμε την διαγραφή και απομάκρυνση του κ. Μπογδάνου από τη ΝΔ».