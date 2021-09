Τεχνολογία - Επιστήμη

“Fortnite” - Iσπανία: έφηβος εθισμένος στο βιντεοπαιχνίδι νοσηλεύθηκε σε κλινική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωγή και οδηγίες από γιατρούς πολλών ειδικοτήτων, συνεργασία με τους συγγενείς και μεγάλη προσπάθεια από τον ίδιο είναι τα απαιτούμενα για να μην “βουλιάξει” οριστικά στην παραμόρφωση του ψυχισμού του.

Του Τάκη Σφυρή

Ένας ανήλικος στην Ισπανία, έγινε ο πρώτος ασθενής στον κόσμο που νοσηλεύτηκε επί δύο μήνες σε ειδική ψυχιατρική κλινική, μετά τον εθισμό του στα βιντεοπαιχνίδια. Καθημερινά έπαιζε επί είκοσι ώρες και τα συμπτώματα που παρουσίαζε έμοιαζαν με εκείνα ενός ναρκομανούς.

Σε νοσοκομείο στο Καστεγιόν της Ισπανίας νοσηλευόταν επί δύο μήνες ο πρώτος ανήλικος ασθενής με στόχο την αποθεραπεία του μετά από εθισμό στα βιντεοπαιχνίδια. Είναι μια πρωτιά που καταγράφεται στα ιατρικά χρονικά, ως απόδειξη του φόβου που εκφράζουν χρόνια τώρα οι παιδοψυχολόγοι ό,τι ο εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια παραμορφώνει τον παιδικό ψυχισμό και δημιουργεί ανθρώπινα «ζόμπι», που ζουν μόνο για να παίζουν.

Το παιδί έπαιζε το παιχνίδι “Fortnite” επί 20 ώρες το 24ωρο. Είναι ένα από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια μεταξύ των παιχτών εφηβικής ηλικίας, εύκολα προσβάσιμο και στο YouTube. Ήταν ένας άριστος μαθητής, κοινωνικοποιημένος που είχε καταντήσει φοβικός, aκοινώνητος, αδιάφορος για τα πάντα γύρω του. Διαπιστώθηκε ότι το παιδί ξεσπούσε στο εικονικό κόσμο του παιχνιδιού δράσης την οργή του, για τον θάνατο αγαπημένου συγγενή του.

Όμως, από “αποκούμπι”, το διαδικτυακό παιχνίδι έγινε εχθρός.

Για την θεραπεία του εθισμένου παιδιού, οι γιατροί ακολούθησαν μια αγωγή πολλαπλών ειδικοτήτων για την επανένταξή του στην πραγματικότητα, με καθημερινό πρόγραμμα δράσεων, συνεργασία με τους γονείς, σχέδιο αντιμετώπισης τυχόν υποτροπής.

Η μετατροπή του συνδρόμου σε ασθένεια είναι αυτή που ώθησε την Κίνα να ελέγχει τον χρόνο διαδικτυακής σύνδεσης των παιδιών για βιντεοπαιχνίδια, διακόπτοντας την σύνδεση αυτή μετά από εξήντα λεπτά.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: πολυετής φυλάκιση στον υπερήλικα ιερέα για ασέλγεια σε 11χρονη

Κικίλιας για Ίβκοβιτς: Ήταν σκληρός μαζί μου, αλλά δίκαιος

MyAADE: σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πύλη