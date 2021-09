Κοινωνία

Μοντέλο με κοκαΐνη: “με παγίδευσε ο άνθρωπος μου”, λέει η 29χρονη (βίντεο)

“Μύδρους” για τον άνθρωπο που εμπιστεύτηκε και επρόκειτο να παντρευτεί σε λίγες εβδομάδες, εξαπολύει στην απολογία της η γυναίκα, που συνελήφθη μαζί του, για τα 7,8 κιλά κοκαΐνης.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Ζούσε τον απόλυτο έρωτα, στο πλευρό του πρώην ποδοσφαιριστή… και τώρα όπως λέει, της κατέστρεψε τη ζωή. Αυτό ισχυρίστηκε στην απολογία της η 29χρονη πρώην παίκτρια ριάλιτι, η οποία προφυλακίστηκε για τα 7,8 κιλά κοκαΐνης.

«Από μία κοπέλα που ζούσα το όνειρο του γάμου πιστεύοντας τις υποσχέσεις και τις διαβεβαιώσεις του συντρόφου μου για κοινή ζωή, δημιουργία οικογένειας και παιδιών, τυφλωμένη από τον έρωτα, νιώθω σήμερα προδομένη από τον άνθρωπο που εμπιστεύτηκα για να προχωρήσω τη ζωή μου και συν τοις άλλοις αντιμετωπίζω και τον κίνδυνο να καταστραφεί η ζωή μου και αυτή της οικογένειάς μου», είπε απολογούμενη η 29χρονη.

Το μοντέλο και ο ποδοσφαιριστής σύντροφος της σχεδίαζαν να παντρευτούν, ύστερα από την πρόταση γάμου που της έκανε στα Κουφονήσια.

Όπως είπε απολογούμενη η 29χρονη, «Το σύννεφο που πάντοτε σκέπαζε τη σχέση μας ήταν το γεγονός ότι ένα χρόνο μετά την έναρξη του δεσμού μας, κατάλαβα ότι εκείνος έκανε περιστασιακή χρήση κοκαΐνης, όπως ομολόγησε. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να προσπαθήσω να απομακρυνθώ από εκείνον, καθώς εγώ όχι μόνο δεν είχα ποτέ μου σχέση με ουσίες, αλλά ούτε κάπνιζα ούτε έπινα. Δυστυχώς για μένα, όπως σήμερα αποδεικνύεται, πείστηκα από τις διαβεβαιώσεις του ό,τι μαζί μου θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και συνεχίσαμε να είμαστε μαζί».

Η 29χρονη αρνήθηκε ότι προσπάθησε να «ξεφορτωθεί» τα ναρκωτικά στην τουαλέτα του διαμερίσματος στο Παγκράτι.

Όπως είπε απολογούμενη, «τα χρήματα που βρέθηκαν στο διαμέρισμα ήταν κάποια από την εργασία μου, κάποια από δώρα προ γάμου και κάποια από «δώρα – βοήθειες» από τις οικογένειές μας για να αντιμετωπίσουμε τα έξοδα του γάμου. Δυστυχώς, ούσα ερωτευμένη και ζώντας τις ημέρες της παραμονής του γάμου μου ανατράπηκε ο κόσμος μου και συντετριμμένη κινδυνεύω να καταστραφεί η ζωή μου και η ζωή της οικογένειάς μου, επειδή εμπιστεύτηκα το λάθος άνθρωπο, όπως αποδείχθηκε».

Ενώπιον της ανακρίτριας η 29χρονη αρνήθηκε την κατηγορία της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ωστόσο κρίθηκε προφυλακιστέα, όπως και ο σύντροφος της.

