Μουστοκούλουρα μαλακά από τον Πέτρο Συρίγο

Συνταγή για μαλακά, παραδοσιακά μουστοκούλουρα ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”

Μουστοκούλουρα αφράτα και παραδοσιακά με πετιμέζι! ετοίμασε την Παρασκευή ο Πέτρος Συρίγος στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό", από όπου μοιράστηκε όλα τα μυστικά της συνταγής για "τα μουστοκούλουρα της γιαγιάς", που είναι έτοιμα μέσα σε 30 λεπτά! Συστατικά για τα αφράτα μουστοκούλουρα 120 ml ελαιόλαδο

120 ml ηλιέλαιο

130 γρ ζάχαρη κρυσταλλική

200 ml πετιμέζι

150 ml νερό

50 γρ κονιάκ

1 κ.τ.σ σόδα

1 κ.τ.σ κανέλα

1/2 κ.τ.σ γαρύφαλλο

900 γρ αλεύρι

Η συνταγή για τα αφράτα μουστοκούλουρα Αν θέλετε να βάλετε μόνο μούστο βρασμένο να βάλετε 350 ml μούστο και να προσθέσετε 100 γρ περισσότερη ζάχαρη δηλαδή 230γρ. Βάζουμε σε ένα μπολ τα παρακάτω υλικά, ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, ζάχαρη, πετιμέζι με νερό, κονιάκ και σόδα. Ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα χειρός να ομογενοποιηθούν καλά τα υλικά. Στη συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι κοσκινισμένο, την κανέλα και το γαρύφαλλο και ανακατεύουμε με το χέρι. Η ζύμη θα κολλάει λίγο στο χέρι για αυτό. βάλτε λίγο λάδι στα χέρια και πλαστέ στα μουστοκούλουρα. Ψήνουμε στους 170 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα για 12-15 λεπτά. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και σουσάμι.

