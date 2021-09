Life

“The 2night Show”: ο Γρηγόρης Αρναούτογλου “ξαναχτυπά” στον ΑΝΤ1

Μαζί ξενυχτάμε, παίζουμε, γελάμε, συγκινούμαστε, ακούμε τις πιο ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «The 2night Show» επιστρέφουν στο late night πρόγραμμα του ANT1, για να «γράψουν» την 6η χρονιά τους με ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ανατρεπτικούς καλεσμένους.

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 23:30, ο Γρηγόρης, μαζί με την ομάδα του, θα σχολιάζει με τον δικό του τρόπο τα γεγονότα της εβδομάδας και θα υποδέχεται στο στούντιο ξεχωριστά πρόσωπα για να παίξουν και να μιλήσουν για όλα.

Η παρέα, φέτος, μεγαλώνει περισσότερο με μια «μικρή» έκπληξη που θα κάνει απολαυστικές guest star εμφανίσεις. Από την εκπομπή, δεν θα λείπουν και τα σατιρικά βίντεο με την υπογραφή του Βαγγέλη Περρή.

Διάθεση στο κόκκινο, χιούμορ, παιχνίδια, μουσική. Για άλλη μια χρονιά, το «The 2night Show» θα είναι η καλύτερη βραδινή συντροφιά!

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

«The 2night Show»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη, στις 23:30

