UBI: Η νέα ανατροπή στον Κλάδο των Ασφαλίσεων

Η τηλεματική, η μεγάλη σημασία της για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων και η αξιοποίηση της από το pricefox.gr για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες, βοήθησαν και συνεχίζουν να βοηθούν τον κλάδο των ασφαλίσεων παγκοσμίως να αναπτύξει προγράμματα όπως το UBI και να δημιουργήσει πραγματικά ανταγωνιστικές προσφορές στην αφορά.

Γρήγορα, εύκολα και χωρίς έξοδα οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν πλέον μέσα από την τηλεματική ανταλλαγή πληροφορίων και δεδομένων να ολοκληρώσουν και να αξιοποιήσουν ένα πρόγραμμα UBI (Usage- based insurance) ή όπως αλλιώς είναι γνωστό PAYD (pay as you drive).

Η ασφάλιση αυτοκινήτων υπήρχε για περίπου 100 χρόνια πριν έρθουν στην αγορά τα πρώτα προγράμματα ασφάλισης με βάση τη χρήση (UBI) βασισμένη στην τεχνολογία των smartphone.

Κάποτε λιγότερο δαπανηρές για τους ασφαλιστές και πιο προσιτές για τους καταναλωτές, οι ασφαλιστικοί φορείς άρχισαν να επενδύουν περισσότερους πόρους προώθησης στα προγράμματα UBI.

Στην Ελλάδα το UBI εξακολουθεί να μην θεωρείται και να μην εφαρμόζεται ως προεπιλεγμένο στοιχείο τιμολόγησης της ασφάλισης αυτοκινήτου. Αυτό δεν είναι όμως κάτι που πρέπει να προβληματίζει τις ασφαλιστικές εταιρείες καθώς όπως έχει αποδειχθεί με την πάροδο του χρόνου οι τεχνολογίες εξελίσσονται ραγδαία και οι αλλαγές αν και συστηματικές κλιμακώνονται σταδιακά στην Ελλάδα (πχ. Από το CD player, στο Mp3,Youtube, Spotify, etc). Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία, πως τα δεδομένα της τηλεματικής θα μετατρέψουν το UBI από μια επιτυχημένη αλλά εξειδικευμένη ιδέα σε ένα καθημερινό μέρος της ζωής των ανθρώπων και των επιχειρήσεων.

Το βασικό συστατικό είναι η δυνατότητα πρόσληψης δεδομένων από πολλαπλές πηγές (google maps, drive aps, tweets, fb etc) και η μετατροπή τους σε μια ‘’κοινή γλώσσα’’ ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος των αρμοδιοτήτων των ασφαλιστικών εταιρειών. Από ότι δείχνει η εφαρμογή αυτών των τηλεματικών μοντέλων στο εξωτερικό, δε χρειάζεται να έχουν κάποια συγκεκριμένη εμπειρία ή επιπλέον επιμόρφωση του προσωπικού ώστε να αξιοποιήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις την τηλεματική ανταλλαγή δεδομένων. Όλη η πληροφορία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο έτοιμη προς χρήση και οι καταναλωτές δείχνουν ήδη μια προδιάθεση στο να μοιραστούν πληροφορίες της οδηγικής τους συμπεριφοράς.

Παρά τη σκληρή δουλειά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των προμηθευτών τους, τα λειτουργικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας εισάγουν συνεχώς νέα εμπόδια όπως η εξάντληση της μπαταρίας, οι ενημερώσεις του προγράμματος και οι απαιτήσεις διαμόρφωσης του προφίλ χρήστη. Αντίθετα, το όφελος της προσέγγισης ανταλλαγής τηλεματικών δεδομένων, είναι η απουσία όλων αυτών των βημάτων τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιτρέποντας στον ασφαλιστικό κλάδο να επικεντρωθεί σε αυτό που γνωρίζει καλύτερα - τον αντίκτυπο που προκύπτει στην τιμή της πολιτικής ή τα πιθανά οφέλη από την ανταλλαγή δεδομένων τηλεματικής.

Πιο πρακτικά τα προγράμματα εφαρμογών UBI τιμολογούνται ως προϊόντα που βασίζονται σε συνδρομές, όπου οι ασφαλιστές πληρώνουν μηνιαία αμοιβή άδειας σε τρίτο προμηθευτή που έφτιαξε και συντηρεί την εφαρμογή για κινητά. Εν αντίθεσί τα προγράμματα ανταλλαγής τηλεματικών δεδομένων, τιμολογούνται γενικά με βάση ένα μοντέλο συναλλαγής - ένας ασφαλιστής πληρώνει μόνο όταν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τηλεματικής.

Ολοκληρώνοντας υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη ότι η τηλεματική ανταλλαγή δεδομένων από συνδεδεμένα αυτοκίνητα είναι πολύτιμη μόνο για μεγαλύτερους ασφαλιστές που μπορούν να «αντέξουν οικονομικά» σχέσεις τρίτων παρόχων δεδομένων, αλλά όταν κοιτάζουμε τόσο τον πιθανό διαθέσιμο όγκο όσο και την εκτιμώμενη εξοικονόμηση κόστους, μπορεί να είναι ακόμη πιο πολύτιμο σε μικρές και μεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δεδομένου του σχετικού αντίκτυπου στο συνολικό επιχειρησιακό κλάδο και του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την έναρξη προγράμματος UBI που μπορεί να έχουν.

Ωστόσο, η τηλεματική ανταλλαγή δεδομένων μπορεί να είναι το κομμάτι που λείπει για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του UBI ως υποτιθέμενο μέρος της ασφάλισης αυτοκινήτων. Όχι μόνο επειδή είναι πιο οικονομικά αποδοτικό, αλλά επειδή είναι πιο εύκολο τόσο για τους ασφαλιστές όσο και για τους καταναλωτές να αντιληφθούν τα οφέλη.

Μια νέα ελληνική εταιρεία, το Pricefox, θα είναι σίγουρα από τις πρώτες που θα επενδύσουν στα συστήματα τηλεματικής, για την ασφάλεια αυτοκινήτου βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο την εμπειρία του καταναλωτή στο Pricefox.gr. Ήδη ο καταναλωτής μπορεί να βρει φθηνή ασφάλεια αυτοκινήτου έχοντας συγκρίνει τιμές και καλύψεις μέσα από τρία απλά βήματα online.

Οι καταναλωτές όχι μόνο μπορούν να αγοράσουν από την εύχρηστη πλατφόρμα του Pricefox εύκολα, γρήγορα με ασφάλεια χωρίς δικαιολογητικά, αλλά μπορούν και να απευθυνθούν στη δυναμική και έμπειρη ομάδα του Pricefox έτοιμη να τους διευκολύνει με κάθε απορία 24/7 λαμβάνοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών

