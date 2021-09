Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Ανησυχούν οι γιατροί της Ιωάννας για το στρες που βιώνει

Παρότι η Ιωάννα Παλιοσπύρου λαμβάνει τεράστιο κύμα αγάπης, οι θεράποντες ιατροί βλέπουν ήδη τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια στο δέρμα της.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Το να παραστεί στην δίκη, να σταθεί για πρώτη φορά απέναντι σε όλους μας με το κεφάλι ψηλά, ήταν για την Ιωάννα η πρώτη μεγάλη της νίκη. Και όμως. Το έκανε γνωρίζοντας ότι αυτή της η απόφαση που λειτούργησε ως φάρμακο στην ψυχή της - θα δηλητηρίαζε το δέρμα της…

Το στρες, στο οποίο έχει υποβληθεί τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα, έχει φέρει ορμονικές αντιδράσεις στο σώμα της, με αποτέλεσμα να σαμποτάρει την θεραπεία αποκατάστασής της

"Για αυτό ανησυχούμε όλοι οι θεράποντες, φοβόμαστε δηλαδή την αντίδραση΄της και σε άλλο όργανο και στο σώμα της, Ήδη έχουμε δει σημάδια που δείχνουν την ταλαιπωρία : εξανθήματα , δυσκολίες, πραγματικά το βλέπουμε", τονίζει η Μαρία Καλοφώνου, διευθύντρια κλινικής πλαστικής χειρουργικής στο Θριάσιο Νοσοκομείο

"Έχει πάει πολλούς μήνες πίσω στη θεραπεία της… δυστυχώς έχει εμφανίσει κορμί της σημάδια στο δέρμα της, η θεραπεία της δεν πάει καλά, όλοι μας λοιπόν πρέπει να υποκλιθούμε στο μεγαλείο ψυχής της", προσθέτει ο Νίκος Αλεξανδρής, ο δικηγόρος της Ιωάννας.

Η Ιωάννα έχει ήδη υποβληθεί σε 9 επώδυνα χειρουργεία και αναμένεται να κάνει άλλα 20. Έχει εγκαύματα στο 94% του προσώπου της. Και όμως η Ιωάννα δεν σταματά να αγωνίζεται για να ξανακερδίσει και πάλι την ζωή της.

Ο καθηγήτης οφθαλμολογίας Γιώργος Κυμιωνής θυμάται την αντίδρασή της , όταν στην προσπάθειά του να της σώσει το ένα της μάτι, την ενημέρωνε ότι έπρεπε να βγάλει κάποιες βλεφαρίδες της: "Εκείνη την στιγμή ήξερε ότι αν δεν τις βγάλουμε θα την πονούσαν, αλλά μου είπε «ασε την γιατρέ, ας τις έχω , να είναι ομορφο το μάτι και αν χρειαστεί τις βγάζουμε μετά»! Πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει η διάθεση για ζωή υατού του κοριτσιου΄και η ανάγκη της να επιστρέψει στην ζωή, αν και αυτό το ξέρουμε ότι θα αργήσει…"

