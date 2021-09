Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: τα σημεία για δωρεάν rapid test το Σάββατο

Δείτε αναλυτικά σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα βρίσκονται κλιμάκια του ΕΟΔΥ για την διεξαγωγή τεστ διάγνωσης κορονοϊού.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για κορονοΐό σήμερα Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου από τον ΕΟΔΥ με κινητά συνεργεία.

Αναλυτικά, τα σημεία που πραγματοποιεί ο ΕΟΔΥ δωρεάν rapid test είναι τα εξής:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00-20:00

2. Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, γυάλινο κτίριο, Κήπος της Άμμου, 09:00-17:00

3. Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:00

4. Μελιγού 'Αστρους, Αρκαδία, πλατεία, 09:00-14:00

5. 'Αρτα, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 09:00-14:00

6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:30

7. Πάτρα, Πλατεία Γεωργίου Α', 09:00-14:30

8. Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, 09:00-15:00

9. Δ. Δράμας, Κέντρο Ενημέρωσης, πλατεία Ελευθερίας, 08:00-14:00

10. Δ. Αλεξανδρούπολης, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00

11. Χαλκίδα Εύβοιας, παλαιά γέφυρα, κάτω από τη στάση των ταξί, 09:00-15:00

12. Βασιλικά Ευβοίας, 08:00-14:00

13. Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00

14. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00

15. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδώνων 2, 09:00-17:00

16. Κ.Υ. Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30

17. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:00

18. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 08:00-16:00

19. Δ. Βόλος, Πλατεία Ελευθερίας, Ελ. Βενιζέλου 43, 08:00-16:00

20. Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 08:30-15:30

21. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντιστάσεως, Πέλλα, 08:00- 16:00

22. Κατερίνη Πιερίας, πλατεία παραλίας, 09:30-13:00

23. Κομοτηνή, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Συμεωνίδη & Υψηλάντου γωνία, 09:00-14:00

24. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος, 08:00-14:00

25. 5ο ΚΑΠΗ Τρικάλων, 08:00-13:00

26. Πλατεία Καστρακίου, Τρίκαλα, 08:00-12:00

27. Δημοτικό parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00-15:00

28. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 08:00-14:30

29. Πνευματικό Κέντρο 'Αμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-14:00

