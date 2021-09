Πρωινοί Τύποι – Γκάνα: μικροί μαθητές τραγουδούν και χορεύουν σε ελληνικούς ρυθμούς (βίντεο)

Life

Πολλά από αυτά τα παιδιά φόρεσαν παπούτσια για πρώτη φορά, πηγαίνοντας στο σχολείο του Αγίου Νικολάου, σε μια χώρα όπου δεν υπάρχει δωρεάν εκπαίδευση.

Με μια εξαιρετικά ευχάριστη και συνάμα συγκινητική σύνδεση, έκλεισε η πρώτη εκπομπή της σεζόν για τους «Πρωινούς Τύπους» στον ΑΝΤ1.

Η Μαρία Αχλαδιανάκη, από τη μακρινή Γκάνα, είπε τη δική της καλημέρα μαζί με μαθητές από το σχολείο του Αγίου Νικολάου, οι οποίοι φορώντας μπλούζες με το λογότυπο της εκπομπής «Πρωινοί Τύποι», τραγούδησαν γνωστό ελληνικό τραγούδι και τελειώνοντας φώναξαν «Ελλάδα», ενώ στη συνέχει χόρεψαν και στους ήχους από τον «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη.

Η κυρία Αχλαδιανάκη, μίλησε για το έργο που επιτελεί το σχολείο του Αγίου Νικολάου στην αφρικανική χώρα, τονίζοντας μεταξύ άλλων, ότι η εκπαίδευση στην Γκάνα δεν είναι δωρεάν και πως τα περισσότερα παιδιά που τραγούδησαν και χόρεψαν στην εκπομπή, φόρεσαν για πρώτη φορά παπούτσια πηγαίνοντας στο σχολείο.

