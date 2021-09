Οικονομία

Αδήλωτα τετραγωνικά: δεύτερη ευκαιρία με ευνοϊκή ρύθμιση

Πότε ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα της ΚΕΔΕ. Τι προβλέπεται στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Δεύτερη ευκαιρία έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να δηλώσουν τη σωστή επιφάνεια των ιδιοκτησιών τους στους δήμους και να γλυτώσουν από πρόστιμα και αναδρομικές επιβαρύνσεις δημοτικών τελών για τα έτη έως και το 2019 και να πληρώσουν μικρό πρόστιμο για την περίοδο από το 2020 και μετά.

Όσοι δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την προηγούμενη ευνοϊκή ρύθμιση, έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν σε περίπου 10 ημέρες, οπότε αναμένεται να ανοίξει εκ νέου η σχετική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ και για διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η διόρθωση αφορά στις περιπτώσεις, που το εμβαδόν που καταγράφεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ είναι μικρότερο από το πραγματικό, που εμφανίζεται στο Ε9. Η νέα ρύθμιση πάντως, δεν συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση των μη ρευματοδοτούμενων ακινήτων, ώστε να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας στο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς που ψηφίστηκε από τη Βουλή, διαγράφεται το σύνολο των κάθε είδους τελών και προστίμων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων για τους υπόχρεους που θα υποβάλλουν τις δηλώσεις εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος. Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα καταβάλλονται με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος και σύμφωνα με το οριζόμενο πρόγραμμα δόσεων.

Το υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά ότι σε αντίθετη περίπτωση, οι αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων, τελών, προστίμων και προσαυξήσεων για τη χρονική περίοδο προ του 2020, θα ξεπερνούσαν - σε ορισμένες περιπτώσεις - το 200%, ενώ για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, τα πρόστιμα θα ήταν πολλαπλάσια. Ωφελούμενοι από αυτή τη ρύθμιση είναι και οι δήμοι, καθώς στα ταμεία τους θα μπουν πρόσθετοι πόροι από τα αυξημένα δημοτικά τέλη που θα προκύψουν με τα πρόσθετα τετραγωνικά.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα βρίσκεται σε μπάνερ στις ιστοσελίδες των υπουργείων Εσωτερικών (www.ypes.gr) και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.mindigital.gr), της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) με μεταδρομολόγηση από τη διεύθυνση tetragonika.govapp.gr. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με τους κωδικούς του taxisnet. Κατόπιν, ο ιδιοκτήτης επιλέγει τον δήμο όπου ανήκει το κάθε ακίνητο που θα πρέπει να δηλωθεί ξεχωριστά. Ακολούθως εμφανίζεται λίστα με τα δηλωμένα ακίνητα, από τα οποία επιλέγεται αυτό που θα πρέπει να τροποποιηθεί. Η διαφορά ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα που είναι δηλωμένα στο Ε9 και σε εκείνα βάσει των οποίων γίνεται μέχρι τώρα η χρέωση των δημοτικών τελών, εμφανίζεται αυτόματα.

Παρόλο που είναι έτοιμη από την προηγούμενη ρύθμιση, η ημερομηνία επαναλειτουργίας της πλατφόρμας παραμένει άγνωστη. Όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ και μέλος του ΔΣ της Ένωσης, Γιάννης Τσιάμης, αυτό συμβαίνει διότι εκκρεμούν ζητήματα που δεν έχουν αποσαφηνιστεί, όπως π.χ. εάν οι ιδιοκτήτες που δήλωσαν τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά στην προηγούμενη ρύθμιση αλλά οι δηλώσεις τους δεν έχουν ακόμα εκκαθαριστεί, έχουν τη δυνατότητα να τις αναιρέσουν. Η ΚΕΔΕ θα ζητήσει διευκρινήσεις από το υπουργείο Εσωτερικών, την Δευτέρα, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι λογιστές και οι μηχανικοί. Ο κ. Τσιάμης εκτιμά ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει σε περίπου 10 ημέρες, ενώ επισημαίνει το αίτημα της ΚΕΔΕ να μην λειτουργεί μόνο περιστασιακά αλλά να βρίσκεται μόνιμα στο gov.gr.

Η εκκαθάριση των νέων δηλώσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων μέχρι την 31 Μαρτίου 2022, δηλαδή σε διάστημα τριών μηνών, ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας για περίπου 800.000 δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2020 και αντιστοιχούν στο 35% του συνόλου.

Οι οφειλές προς τους δήμους που θα προκύψουν από τα πρόσθετα τετραγωνικά, θα καταβληθούν από τους υπόχρεους σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΚΕΔΕ, κατά την προηγούμενη ρύθμιση δηλώθηκαν 60.630.700 τετραγωνικά μέτρα, με αποτέλεσμα το ποσοστό των δηλωμένων επιφανειών στην επικράτεια να αυξηθεί κατά 35,15%. Υποβλήθηκαν 2.710.217 δηλώσεις που αντιστοιχούν σε 1.869.050 ηλεκτροδοτούμενα και σε 841.052 μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων, αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο 22,4 «αδήλωτα» τετραγωνικά ανά δήλωση.

