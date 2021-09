Αθλητικά

Πελέ: αναρρώνω καλά, σας ευχαριστώ για την αγάπη που δέχομαι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, βγήκε από τη ΜΕΘ που εισήχθη λόγω αναπνευστικής αστάθειας. Τι λέει η κόρη του Κέλι, για την κατάσταση της υγείας του.

«Φίλοι μου, αναρρώνω πολύ καλά. Σήμερα δέχθηκα επισκέψεις από μέλη της οικογένειας και συνεχίζω να χαμογελάω κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη που δέχομαι από εσάς». Είναι το μήνυμα που ανάρτησε στο instgram o Πελέ στις 02:30 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας).

Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που στις 23 Οκτωβρίου θα γίνει 81 ετών, μοναδικός παίκτης που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο τρεις φορές, βρίσκεται σε «σταθερή» κατάσταση μετά την «αναπνευστική αστάθεια» που τον οδήγησε νωρίς χθες σε εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο «Αλμπερτ Αϊνστάιν» του Σάο Πάολο.

Το νοσοκομείο έκανε γνωστό ότι ο Πελέ «παρουσίασε μια σύντομη αναπνευστική αστάθεια» και εισήχθη σε ΜΕΘ ως «προληπτικό μέτρο». Στη συνέχεια, αφού η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε σε μονάδα ημι-εντατικής φροντίδας.

«Μετά τη σταθεροποίηση, ο ασθενής μεταφέρθηκε σε μονάδα ημι-εντατικής φροντίδας. Αυτή τη στιγμή είναι σταθερός από καρδιαγγειακής και αναπνευστικής πλευράς», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Πριν από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του νοσοκομείου, η κόρη του, Κέλι Νασιμέντο, δημοσίευσε στο Instagram: «Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις φήμες εκεί έξω, αλλά ο πατέρας μου είναι καλά. Υπάρχει ήδη πολύ άγχος στον κόσμο αυτές τις μέρες και δεν θέλουμε να είμαστε ο λόγος για περισσότερο. Αναρρώνει καλά ... το υπόσχομαι!».

Και πρόσθεσε, «Το φυσιολογικό σενάριο ανάρρωσης για έναν άντρα στην ηλικία του μετά από μια επέμβαση όπως μερικές φορές δύο βήματα μπροστά και ένα βήμα πίσω».

Οι ανησυχίες για την υγεία του Πελέ δημιουργήθηκαν χθες όταν τα τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι επέστρεψε σε ΜΕΘ από την οποία είχε φύγει μόλις νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα καθώς αναρρώνει από την αφαίρεση όγκου του παχέος εντέρου.

Είχε νοσηλευτεί στις 31 Αυγούστου για εξετάσεις ρουτίνας κατά τις οποίες εντοπίστηκε όγκος στο παχύ έντερο που αφαιρέθηκε στο χειρουργείο που υποβλήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου. Τα αποτελέσματα των παθολογικών εξετάσεων και της βιοψίας του όγκου δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Ο Πελέ υπέφερε από προβλήματα στο ισχίο για χρόνια και δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς βοήθεια. Το 2015 έκανε εγχείρηση στον προστάτη, αφού εισήχθη στο νοσοκομείο για δεύτερη φορά μέσα σε έξι μήνες ενώ μπήκε ξανά για ουρολοίμωξη το 2019.

Οι δημόσιες εμφανίσεις του είχαν ήδη κοπεί πριν από την πανδημία του Covid-19 και έκτοτε έχει κάνει λίγες περιττές εξόδους έξω από το σπίτι του κοντά στο Σάντος.Ο Πελέ είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Βραζιλίας με 77 γκολ σε 92 παιχνίδια και έναν από τους τέσσερις παίκτες που έχουν σκοράρει σε τέσσερα τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιμενικό - Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών: Εντυπωσιακές εικόνες από επιχείρηση (βίντεο)

Πρωινοί Τύποι – Γκάνα: μικροί μαθητές τραγουδούν και χορεύουν σε ελληνικούς ρυθμούς (βίντεο)

Χανιά: γυναίκα λήστεψε ηλικιωμένο βγάζοντας μαχαίρι στο κέντρο της πόλης