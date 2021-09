Κόσμος

Γιοχάνεσμπουργκ: Νεκρός σε τροχαίο ο νέος δήμαρχος (βίντεο)

Ο 46χρονος είχε αναλάβει τα καθήκοντά του μόλις πριν από έναν μήνα.

Ο Τζολίντι Ματόνγκο, ο οποίος είχε αναλάβει πριν από περίπου έναν μήνα νέος δήμαρχος του Γιοχάνεσμπουργκ, της μεγαλύτερης πόλης της Νότιας Αφρικής, σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Οι δύο σωματοφύλακες, που επέβαιναν στο αυτοκίνητο μαζί του, έχουν τραυματιστεί. Η σοβαρότητα της κατάστασής τους δεν είναι σαφής.

Ο 46χρονος δήμαρχος επέστρεφε από το Σοβέτο όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Είχε περάσει όλη την ημέρα διεξάγοντας εκστρατεία στο πλευρό του προέδρου Σίριλ Ραμαφόσα και του πρωθυπουργού της Χουατένγκ, του Ντέιβιντ Μαχούρα, διευκρίνισε το γραφείο του.

«Είναι πολύ δύσκολο να συλλάβω αυτή την τραγωδία, ειδικά εξαιτίας της ζωτικότητας και του πάθους που μετέδωσε ο δήμαρχος Ματόνγκο σε εμένα και στους κατοίκους του Σοβέτο, μόλις μερικές ώρες πριν από τον θάνατό του», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους μέσω Twitter.

Εξήρε το έργο του εκλιπόντα για το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο (ANC), εξηγώντας πως ο δήμαρχος ήθελε να κινητοποιήσει τον κόσμο εν όψει των τοπικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο Τζολίντι Ματόνγκο ονομάστηκε δήμαρχος του Γιοχάνεσμπουργκ τη 10η Αυγούστου, διαδεχόμενος τον Τζεφ Μαχούμπο, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19.

