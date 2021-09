Αθλητικά

Οστράβα Όπεν – Σάκκαρη: τα “αγκάθια” στο δρόμο για τον τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα ξεκινήσει ως Νο4 του ταμπλό, μετά την απόσυρση των Καρολίνα Πλίσκοβα, Ελίνα Σβιτολίνα και Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα.

Η Μαρία Σάκκαρη πληροφορήθηκε απόψε την κλήρωση για το Οστράβα Όπεν, που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα ξεκινήσει ως Νο 4 του ταμπλό, αφού οι Καρολίνα Πλίσκοβα, Ελίνα Σβιτολίνα και Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα επέλεξαν να αποσυρθούν πριν την κλήρωση.

Η Σάκκαρη θα ξεπεράσει χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Γελένα Οσταπένκο ή κάποια τενίστρια που θα προέρχεται από τα προκριματικά με πιο πιθανή την πρώτη περίπτωση, αν και η Ραντουκάνου απέδειξε ότι τα προγνωστικά δεν λένε καν τη μισή αλήθεια.

Αν η Ελληνίδα προκριθεί στις «οκτώ» θα παίξει, πάλι πιθανότατα, με μία από τις Αναστασία Παβλιουτσένκοβα (Νο5) και Κατερίνα Σινιάκοβα, ενώ στα ημιτελικά, εφόσον φτάσει ως εκεί, η Σάκκαρη θα παίξει με τη Νο1 του ταμπλό, την Πολωνέζα Ίγκα Σφιόντεκ, η οποία πρώτα θα πρέπει να έχει με τη σειρά της επαληθεύσει τα προγνωστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Καπραβέλος για κορονοϊό: δέχομαι απειλές για τη ζωή μου από αρνητές (βίντεο)

SpaceX: Επέστρεψαν στη Γη οι πρώτοι τουρίστες του διαστήματος (βίντεο)

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: η Αστυνομία οφείλει να είναι φιλική προς τους πολίτες (βίντεο)