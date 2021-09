Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους για εμβόλιο στον ΑΝΤ1: Η τρίτη δόση δεν θα είναι υποχρεωτική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το απόγευμα της Δευτέρας οι ανακοινώσεις για την αναμνηστική δόση του εμβολίου. Σε ποιους θα συσταθεί να προχωρήσουν στην τρίτη δόση.

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», αναφέρθηκε στα τελευταία στοιχεία που αφορούν το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.

Σε ότι αφορά την τρίτη δόση του εμβολίου, ήδη έχουν κλειστεί περίπου 10.000 ραντεβού. Αύριο Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας, θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις για το τι θα ισχύσει για την τρίτη δόση του εμβολίου.

Ο κ. Θεμιστοκλέους έδωσε το περίγραμμα των ανακοινώσεων, λέγοντας πως θα δοθεί σύσταση να προχωρήσουν στην αναμνηστική δόση οι πολίτες από ένα ηλικιακό όριο και πάνω, ενώ θα υπάρξουν και ανακοινώσεις για συγκεκριμένες ομάδες, όπως για παράδειγμα οι υγειονομικοί.

Στη συνέχεια διευκρίνισε πως ανάμεσα στη δεύτερη και τη τρίτη δόση θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα 6-8 μηνών και είπε κατηγορηματικά πως η αναμνηστική δόση του εμβολίου δεν θα είναι σε καμιά περίπτωση υποχρεωτική, αλλά θα υπάρχει απλά σύσταση.

Ο κ. Θεμιστοκλέους, συμπλήρωσε ακόμη, πως καθημερινά κλείνονται 15-25 χιλιάδες ραντεβού για εμβολιασμούς και τα περισσότερα από αυτά είναι από νέους ανθρώπους.

Ειδήσεις σήμερα:

Καπραβέλος για κορονοϊό: δέχομαι απειλές για τη ζωή μου από αρνητές (βίντεο)

SpaceX: Επέστρεψαν στη Γη οι πρώτοι τουρίστες του διαστήματος (βίντεο)

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: η Αστυνομία οφείλει να είναι φιλική προς τους πολίτες (βίντεο)