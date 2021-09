Τοπικά Νέα

Πάτρα - αγώνες καρτ: σε κρίσιμη κατάσταση εξάχρονος

Το παιδάκι παρακολουθούσε αγώνες καρτ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκε από όχημα που συμμετείχε. Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων και εφήβων του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Πάτρας, νοσηλεύεται διασωληνωμένος ένας ανήλικος έξι ετών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το μεσημέρι την στιγμή που παρακολουθούσε αγώνες καρτ, στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου και θα παραμείνει για τουλάχιστον 24 ώρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για τον τραυματισμό του ανήλικου, ενώ οι υπεύθυνοι της οργανωτικής επιτροπής των αγώνων έχουν οδηγηθεί στο Β΄ αστυνομικό τμήμα της Πάτρας. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό ο εισαγγελέας υπηρεσίας.

Όσον αφορά τις συνθήκες τραυματισμού του ανήλικου, σύμφωνα με την αστυνομία, ο εξάχρονος παρακολουθούσε τους αγώνες πίσω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα μαζί με συγγενικό του πρόσωπο, στο ύψος της οδού Μαιζώνος, κοντά στην πλατεία Γεωργίου.

Κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που συμμετείχε σε αγώνες καρτ κτύπησε το παιδί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Αμέσως μετά, ο εξάχρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο παίδων της Πάτρας, όπου εκεί οι γιατροί το διασωλήνωσαν και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ παίδων και εφήβων του πανεπιστημιακού νοσοκομείου.

Βίντεο, φωτό: ioniantv.gr

