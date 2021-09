Αθλητικά

Davis Cup: Ο Σκορίλας σημείωσε την πρώτη ελληνική νίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι αήττητος στην καριέρα του στο Davis Cup, αγωνίστηκε για 1η φορά εντός Ελλάδας για τον σπουδαίο θεσμό.

Ο Αλέξανδρος Σκορίλας σημείωσε την πρώτη ελληνική νίκη επί της Λιθουανίας στο Davis Cup, που διεξάγεται στο Lyttos Beach της Χερσονήσου, επικρατώντας του Βίλιους Γκαούμπας με 6-4, 6-4.

Μια νίκη χωρίς αντίκρισμα, καθώς οι Λιθουανοί είχαν εξασφαλίσει την άνοδο στα playoffs της 1ης κατηγορίας, μετά την επικράτησή τους και στο διπλό.

Ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι αήττητος (3-0 μονά, 1-0 διπλά) στην καριέρα του στο Davis Cup, αγωνίστηκε για 1η φορά εντός Ελλάδας για τον σπουδαίο θεσμό.

Φωτό: facebook.com/skorilas

Ειδήσεις σήμερα:

Τσίπρας στη ΔΕΘ: Αν τολμά ο Μητσοτάκης ας προκηρύξει εκλογές

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: η Αστυνομία οφείλει να είναι φιλική προς τους πολίτες (βίντεο)

SpaceX: Επέστρεψαν στη Γη οι πρώτοι τουρίστες του διαστήματος (βίντεο)