Φοιτητικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα - Οι προθεσμίες

Ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα

Ανοίγει, εκ νέου, από αύριο Δευτέρα, η πλατφόρμα για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι - δικαιούχοι που δεν υπέβαλλαν αίτηση έως σήμερα για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους έως και την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

