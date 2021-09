Τοπικά Νέα

Πάτρα - Αγώνες καρτ: Πέντε συλλήψεις για το ατύχημα με τον 6χρονο

Πρόκειται για τους διοργανωτές, τον οδηγό του οχήματος και τους υπεύθυνους ασφαλείας.

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές των πέντε ατόμων που φέρονται να έχουν την ευθύνη για την παραλίγο τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη διοργάνωση αγώνων καρτ, στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news πρόκειται για τους διοργανωτές, τον οδηγό του οχήματος και τους υπεύθυνους ασφαλείας.

Οι συλληφθέντες κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο της οδού Ερμού, ενώ αύριο αναμένεται να περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Τι λέει ο οδηγός

Τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν δίνει ο οδηγός του καρτ που προκάλεσε το σοβαρό ατύχημα, τραυματίζοντας βαριά ένα 6χρονο παιδάκι.

Μιλώντας στο NewsAuto αναφέρει:

«Το σημαντικότερο απ’ όλα είναι πως η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι πολύ καλή και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο για να ελέγξουν οι γιατροί πώς όλα είναι καλά. Οι εξετάσεις έχουν βγει καθαρές.

Πρέπει να αναφέρω την άμεση ανταπόκριση της οργάνωσης καθώς όλα λειτούργησαν όπως έπρεπε ενώ το ασθενοφόρο ήρθε άμεσα για να παραλάβει το νεαρό θεατή. Βασικά δεν ήταν αγώνας και δεν πιέζαμε όπως κάνουμε σε αγώνες. Ήταν επίδειξη.

Πήγα να περάσω από δεξιά και να μπω στην αγωνιστική μου γραμμή. Σε εκείνο το σημείο υπήρχε ένα βύθισμα του δρόμου που με έκανε να έρθω σε επαφή με ένα άλλο καρτ, με αποτέλεσμα να χάσω τον έλεγχο και να ανατραπεί το δικό μου όχημα. Εγώ είμαι καλά με λίγους μώλωπες στα πόδια».

Την ώρα της σύγκρουσης των δύο καρτ οι ταχύτητες ήταν περίπου στα 60 χλμ./ώρα.

