Τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”: Νικητής ο Παναθηναϊκός

Με νίκη και καλή εμφάνιση έκλεισε το τουρνουά ο Παναθηναϊκός

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στο διεθνές τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο διοργάνωσαν οι πρωταθλητές Ελλάδας στο ΟΑΚΑ, αφού επικράτησε 80-74 της Αναντολού Εφές στον τελικό της διοργάνωσης. Υπενθυμίζεται ότι την τρίτη θέση στο τουρνουά κατέκτησε η Ουλμ του Γιάκα Λάκοβιτς που νίκησε νωρίτερα στον «μικρό τελικό» την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 94-84.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 47-34, 59-54, 80-74.

Η Αναντολού Εφές ξεκίνησε καλύτερα στο παιχνίδι, με τον Μπομπουά να ευστοχεί σε τρία τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο ο Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοσή του και πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 24-22. Στο 12΄ το «τριφύλλι» έφτασε σε διψήφιο προβάδισμα (33-23), ενώ με τρίποντο του Μέικον στη λήξη του α΄ μέρους οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα προηγούμενοι με 47-34.

Στη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου οι «πράσινοι» έφτασαν με καλάθι του Έβανς στο +16, ωστόσο η Αναντολού Εφές κατάφερε με τρία εύστοχα τρίποντα να μειώσει σε 59-54 λίγο πριν την ολοκλήρωση της περιόδου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η τουρκική ομάδα μείωσε σε 64-60, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν της... επέτρεψε να πλησιάσει περισσότερο. Αντίθετα, οι «πράσινοι» έφτασαν εκ νέου σε διψήφιο προβάδισμα, αφού ο Μέικον με τρίποντο «έγραψε» το 78-68, 75 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, «κλειδώνοντας» τη νίκη και την πρώτη θέση στο τουρνουά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αγωνίστηκε για προληπτικούς λόγους ο Ιωάννης Παπαπέτρου, λόγω ενόχλησης στο ισχίο.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Πέρι 9, Μέικον 13, Παπαγιάννης 8, Μποχωρίδης 3, Καββαδάς, Κασελάκης 6, Γουάιτ 7, Φλόιντ 10, Νέντοβιτς 9, Έβανς 6, Μαντζούκας 2, Σαντ Ρος 7.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Εργκίν Αταμάν): Μπομπουά 17, Σαϊμπίρ 6, Μπαλμπάι, Γκετσίμ 2, Ιλιάσογλου, Γκαζί, Μοερμάν, Τουντσέρ 11, Μίτσιτς 17, Άντερσον 9, Πετρούσεβ 5, Ντάνστον 7.

