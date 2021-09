Κοινωνία

Χιλιάδες ποτά - “μπόμπες” από τη Βουλγαρία στην ελληνική αγορά (εικόνες)

Αποδέκτες κάβες, καταστήματα χονδρικού εμπορίου ποτών, μίνι μάρκετ στην Αττική και τουριστικές περιοχές

Χιλιάδες φιάλες με αμφίβολης ποιότητας οινοπνευματώδη ποτά εισήγαγε λαθραία από την Βουλγαρία εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Τα ποτά- "μπόμπες" κατέληγαν σε καταστήματα ανά την Ελλάδα.

Οι πληροφορίες για την παράνομη εισαγωγή και διάθεση λαθραίων αλκοολούχων ποτών με πλαστές ετικέτες γνωστών εταιρειών, έφτασαν στους αστυνομικούς Κρήτης οι οποίοι μετά από πολύμηνη έρευνα οργάνωσαν επιχείρηση σε σπίτια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα των μελών της σπείρας σε περιοχή του Δήμου Κρωπίας, σε συνεργασία με την Επιχειρησιακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ Αττικής, την Ο.Π.Κ.Ε. και το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ο 53χρονος αρχηγός της, και δυο αλλοδαποί ηλικίας από 23 ως 58 χρόνων που κατηγορούνται κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, παραβάσεις του Τελωνειακού και του Αγορανομικού Κώδικα και της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και ένας 59χρονος Έλληνας που κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

4.638 φιάλες με επικολλημένες ετικέτες επώνυμων εταιριών,

9.889 αυτοκόλλητες ετικέτες,

30 φιάλες διαλύτες,

95 λίτρα τσίπουρο,

15 λίτρα τζιν,

10 λίτρα ούζο,

15 λίτρα μαστίχα,

20 λίτρα τεκίλα,

συνολικό χρηματικό ποσό των 39.495 ευρώ και 485 λέβα Βουλγαρίας,

4 αυτοκίνητα ήτοι 3 φορτηγά και 1 επιβατικό,

8 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

Περίστροφο,

κυνηγετική καραμπίνα,

57 φυσίγγια,

2 ξύστρες και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Από τα αλκοολούχα ποτά που κατασχέθηκαν ελήφθησαν από την Χημική Υπηρεσία δείγματα και παραγγέλθηκε η εξέτασή τους από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Όπως διαπιστώθηκε, η εγκληματική οργάνωση έκανε τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2020 παράνομες εισαγωγές αλκοολούχων ποτών από τη Βουλγαρία στη χώρα μας, τα οποία αποθήκευαν και, αφού τα επεξεργάζονταν, τα διέθεταν στη συνέχεια σε κάβες, καταστήματα χονδρικού εμπορίου ποτών, μίνι μάρκετ στην Αττική και τουριστικές περιοχές με εικονικά παραστατικά.

Από πρόχειρους υπολογισμούς οι διαφυγόντες φόροι ανέρχονται σε τουλάχιστον 49.955,58 ευρώ, ενώ σε 157.987,78 ευρώ υπολογίζεται η ζημία σε βάρος των εταιρειών, τα σήματα των οποίων χρησιμοποιούσαν οι δράστες.

