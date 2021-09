Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: μαθητής τραυματίστηκε σε παιχνίδι με μάσκες για τον κορονοϊό

Ένας 11χρονος μαθητής στη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε στο κεφάλι την ώρα του διαλείμματος στο σχολείο του, όταν αποφάσισε μαζί με τους φίλους του να παίξουν ένα παιχνίδι με τις μάσκες για την προστασία από τον κορονοϊό τις οποίες φόρεσαν στα μάτια τους.

Το παιδάκι έπεσε με δύναμη πάνω στην κολόνα της μπασκέτας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Όπως φαίνεται, η παρέα των παιδιών διέφυγε της προσοχής των δασκάλων, που βρίσκονταν στο προαύλιο την ώρα του διαλείμματος. Πριν προλάβουν να τους σταματήσουν έγινε το κακό.

Διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως ο μικρός είχε υποστεί κάκωση στο κεφάλι ενώ εμφάνισε ρινική αιμορραγία. Γι αυτό θεωρήθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και υποβάλλεται σε εξετάσεις.

