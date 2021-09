Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - νηπιαγωγείο: “να μας πουν πως 4 ετών παιδί βρέθηκε μόνο του στους δρόμους”

Για το απίστευτο περιστατικό, που θα μπορούσε να έχει οδυνηρές συνέπειες, μίλησε στον ΑΝΤ1 η δικηγόρος της οικογένειας του παιδιού, Βούλα Σεραϊδου.

Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση ότι ένα 4χρονο αγοράκι κατάφερε να βγει εκτός σχολείου και περιπλανήθηκε στον δρόμο πριν το εντοπίσει περαστικός, Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Για το απίστευτο περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να είχε τραγικές συνέπειες μίλησε στο Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου η δικηγόρος της οικογένειας του παιδιού, Βούλα Σεραϊδου.

«Η μητέρα πήγε το παιδί στο νηπιαγωγείο, το παρέδωσε μέσα στην αίθουσα και γύρω στις 10:00 της τηλεφώνησαν από την Αστυνομία ότι το παιδί, 4 ετών, βρέθηκε περιπλανώμενο σε απόσταση δύο τετραγώνων μακριά από το νηπιαγωγείο. Το παιδί προφανώς ήθελε να πάει στο σπίτι του», είπε η κ. Σεραϊδου.

Και συνέχισε: «Το παιδί άνοιξε την πόρτα του κτηρίου, γιατί η πόρτα του κτηρίου ήταν ήδη ανοιχτή. Άνοιξε και την αυλόπορτα και εκεί είναι το ζητούμενο για τους γονείς, να γίνει έρευνα για το πώς βρέθηκε έξω από το νηπιαγωγείο κι επομένως δεν είναι θέμα να ασκηθεί δίωξη μόνο στην νηπιαγωγό. Το θέμα είναι να το μάθουν οι γονείς, να είναι όλοι προσεκτικοί και να μην ξαναγίνει. Πρέπει να υπάρξουν φύλακες στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία και να είναι ήσυχοι οι γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους"

Τέλος υπογράμμισε: "Το παιδί βγήκε μόνο του στο δρόμο, στον Εύοσμο, σε περιοχή με πολλή κίνηση. Ευτυχώς το είδε μια κυρία με την τσάντα του και αυτό της προκάλεσε το ενδιαφέρον και του μίλησε και έτσι εντοπίστηκε το παιδί».





