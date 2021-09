Κοινωνία

Κερατσίνι: Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Πώς έπεσαν στα "δίχτυα" της ΕΛΑΣ. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Στη σύλληψη ενός 46χρονου για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Κερατσίνι και ενός 44χρονου για κατοχή ναρκωτικών, προχώρησαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, βραδινές ώρες της 20-9-2021 εντοπίσθηκε ένας 46χρονος στην περιοχή του Κερατσινίου, από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ, να κατέχει, με σκοπό την άμεση πώληση σε τρίτους, μικρή ποσότητα ηρωίνης και ναρκωτικά δισκία.

Ο 46χρονος χρησιμοποιούσε το ΙΧ αυτοκίνητό του, που βρέθηκε σε κοντινό σημείο, ως χώρο απόκρυψης των ναρκωτικών ουσιών. Μαζί με τον 46χρονο συνελήφθη επίσης και ένας 44χρονος, στην οικία του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κοκαΐνης βάρους - 418 - γραμμαρίων,

ποσότητα ηρωίνης βάρους - 60,5 - γραμμαρίων,

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους - 30 - γραμμαρίων,

52 ναρκωτικά δισκία,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

2 κινητά τηλέφωνα,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Και οι δύο με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

