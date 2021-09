Κοινωνία

Κορονοϊός - Σχολεία: Έκλεισαν τα πρώτα τμήματα λόγω κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανεστάλη η λειτουργία σε δυο τμήματα σχολείου, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.

(εικόνα αρχείου)

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται τα δύο πρώτα σχολικά τμήματα, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, έχει ανασταλεί η λειτουργία δύο τμημάτων στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης:

Β2 (Β Τάξη) από 21/9 έως και 30/9

Γ2 (Γ Τάξη) από 22/9 έως και 1/10

Βάσει των πρωτοκόλλων που έχουν τεθεί σε ισχύ, στα σχολεία θα κλείνουν μεμονωμένα τμήματα, ενώ δεν προβλέπεται οριζόντιο κλείσιμο ολόκληρης σχολικής μονάδας.

Ένα σχολικό τμήμα, γενικής εκπαίδευσης ή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουργία του όταν σε αυτό εντοπιστούν ταυτόχρονα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 σε παραπάνω από τους μισούς (50%+1) μαθητές του.

Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η διδασκαλία θα γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Εν τω μεταξύ, τέλος στις προσαγωγές εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν τα μέτρα κατά του κορονοϊού στα σχολεία βάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα την ώρα που πάρκαρε

Καγκουρό ευχαριστεί τους σωτήρες του! (εικόνες)

Αίτνα: Το νέφος από το ηφαίστειο έφθασε στην Ελλάδα (εικόνες)