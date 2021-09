Κοινωνία

Χειροπέδες σε έμπορο ναρκωτικών με καλάσνικοφ (εικόνες)

Πως και που εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ο νεαρός. Τι βρέθηκε κατά την έρευνα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνομία:

«Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 21-9-2021 στο Παγκράτι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 22χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις του Νόμου Περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Περί Όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με την δράση του κατηγορούμενου στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης, στην περιοχή της Αττικής, επετεύχθη, μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριακών δεδομένων, εξακρίβωσης χώρων και δημιουργίας ατομικού "προφίλ", ο εντοπισμός του και η πιστοποίηση της δράσης του.

Κατόπιν των ανωτέρω, μεσημβρινές ώρες της 21-09-2021, κατελήφθη εντός της οικίας του, να κατέχει με σκοπό την διακίνηση, ποσότητες ναρκωτικών.

Επιπλέον, εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους -395- γραμμαρίων

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -2- κιλών και -277- γραμμαρίων

πολεμικό τυφέκιο τύπου KALASHNIKOV

λειτουργικό πιστόλι με -2- γεμιστήρες -8- φυσιγγίων

το χρηματικό ποσό των -2.400- ευρώ

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

