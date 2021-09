Πολιτισμός

Πέθανε ο Willie Garson

Ο Γουίλι Γκάρσον ηθοποιός της σειράς «Sex And The City» πέθανε σε ηλικία 57 ετών.

Ο ηθοποιός ήταν γνωστός από τον ρόλο του ως Στάνφορντ Μπλατς, πράκτορας ταλέντων και στενός φίλος της πρωταγωνίστριας, Κάρι Μπράντσο, που υποδύεται η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Ο Γουίλι Γκάρσον εμφανίστηκε στη σειρά και στις δύο ταινίες του franchise «Sex And The City».

Ο ηθοποίος είχε επίσης ρόλους στις ταινίες Groundhog Day, There’s Something About Mary and Fever Pitch.

Ο Αμερικανός ηθοποιός γεννήθηκε στο Χάιλαντ Πάρκ του Νιου Τζέρσεϊ στις 20 Φεβρουαρίου του 1964 και σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Γουέσλιαν και είχε μεταπτυχιακό από τη Δραματική Σχολή του Γέιλ.

Οι πρώτοι του ρόλοι ήταν στις τηλεοπτικές σειρές «Cheers» και «Family Ties». Είχε εμφανιστεί σε 75 ταινίες και περισσότερα από 300 επεισόδια σε τηλεοπτικές σειρές, όπως White Collar, «Little Manhattan» και «Magic Camp».

Πολλοί εκπρόσωποι του Χόλιγουντ με μηνύματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την θλίψη τους για τον θάνατο του.

Ο Μάριο Καντόνε, ο οποίος υποδύθηκε τον σύντροφο του Γκάρσον στη μικρή οθόνη, Άντονι Μαρεντίνο στη σειρά του HBO, έγραψε στο Twitter: «Είμαι συντετριμμένος και απλά με έχει κυριεύσει η θλίψη ... Ήσουν δώρο από τους θεούς».

«Ο Γουίλι Γκάρσον ήταν στη ζωή, όπως και στην οθόνη, αφοσιωμένος φίλος και λαμπρό φως για όλους στο σύμπαν του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του HBO. «Δημιούργησε έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες από το πάνθεον του HBO και ήταν μέλος της οικογένειάς μας για σχεδόν είκοσι πέντε χρόνια. Είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε για τον θάνατό του και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η Σίνθια Νίξον, που υποδύθηκε τη Μιράντα Χομπς στη σειρά, πρόσθεσε: «Όλοι τον αγαπήσαμε και λατρέψαμε τη συνεργασία μαζί του. Ήταν απίστευτα αστείος στην οθόνη και στην πραγματική ζωή. Ήταν μια πηγή φωτός και φιλίας».

Ο Γκάρσον ήταν πατέρας ενός παιδιού, είχε υιοθετήσει τον γιο του Νέιθαν. Ήταν επίσης υποστηρικτής οργανώσεων που βοηθούν παιδιά να βρουν σπίτια μέσω υιοθεσίας.

«Σ ‘αγαπώ πολύ μπαμπά. Αναπαύσου εν ειρήνη και χαίρομαι που κατάφερες να μοιραστείς όλες τις περιπέτειες σου μαζί μου. Είμαι τόσο περήφανος για εσένα. Θα σε αγαπώ για πάντα» έγραψε σε μήνυμά του στο Instagram.

