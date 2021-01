Life

Αστρονομικό ποσό για το σπίτι της Σάρα Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ πώλησαν το αρχοντικό τους στο West Village της Νέας Υόρκης για 15 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο ακινήτων PropertyShark, το ζευγάρι αγόρασε το σπίτι για 2,995 εκατομμύρια δολάρια το 2000. Το σπίτι βρίσκεται στην οδό Charles Street, όχι μακριά από την πολυκατοικία που χρησιμοποιούσε ως κατοικία η Κάρι Μπράντσο, ο χαρακτήρας που υποδύθηκε η Πάρκερ στην τηλεοπτική σειρά «Sex and the City».

Το σπίτι κατασκευάστηκε γύρω στο 1905 και έχει μια βάση από καφέ πέτρες.

Το 2016, το ζευγάρι απέκτησε ακόμα δύο σπίτια στην κοντινή West 11th Street έναντι 34,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο νέος ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έγινε γνωστός καθώς η αγορά έγινε μέσω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.