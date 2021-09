Κοινωνία

Κορονοϊός – Πανεπιστήμια: Η Σύνοδος των Πρυτάνεων υπέρ της δια ζώσης διδασκαλίας

Η ανακοίνωση της Συνόδου αναφέρεται μεταξύ άλλων, στο υψηλό ποσοστό εμβολιασμού της πανεπιστημιακής κοινότητας

«Τα πανεπιστήμια της χώρας επισπεύδουν την επιστροφή στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στο πλαίσιο που πρόκειται να οριστεί από την πολιτεία», επισημαίνει, σε ανακοίνωσή της, η Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων, που πραγματοποιήθηκε χθες μέσω τηλεδιάσκεψης. Όπως προσθέτει, «η Σύνοδος έχει ήδη εκφράσει ομόφωνα την ανάγκη της επιστροφής από τον περασμένο Ιούλιο».

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Άγγελος Συρίγος και ο γγ Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αποστόλης Δημητρόπουλος, προσεκλήθησαν στη Σύνοδο και συμμετείχαν σε μέρος της συζήτησης.

Το κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η μετάβαση της λειτουργίας των πανεπιστημίων σε διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία υπό συνθήκες πανδημίας κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, το οποίο ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου.

«Ετέθησαν υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, ενόψει έκδοσης υπουργικών αποφάσεων, τα σοβαρά προβλήματα που συνδέονται με την ασφαλή μετάβαση στη διά ζώσης εκπαίδευση και διατυπώθηκαν οι προτεραιότητες για χρηματοδότηση και οι ανάγκες για λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα στηρίξουν τη μετάβαση», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η κ. Κεραμέως διαβεβαίωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι «θα προχωρήσει ταχύτητα η έκδοση της ΚΥΑ που θα διέπει τη διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία». Επιπλέον, ενημέρωσε τη Σύνοδο για τη διάθεση 400 νέων θέσεων ΔΕΠ στα πανεπιστήμια.

Η ανακοίνωση της Συνόδου αναφέρεται στο υψηλό ποσοστό εμβολιασμού της πανεπιστημιακής κοινότητας, σημειώνοντας πως ο εμβολιασμός «είναι το σημαντικότερο στήριγμα της διά ζώσης εκπαίδευση υπό τις παρούσες συνθήκες». Χαιρετίζει, δε, ιδιαίτερα το φοιτητικό Σώμα για την ανταπόκρισή του και απευθύνει έκκληση σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί «να ακολουθήσουν τη μεγάλη πλειονότητα της κοινότητας».

«Η Σύνοδος εκφράζει την αισιοδοξία της για την ασφαλή μετάβαση στη διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία και καλεί τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας σε συστράτευση», καταλήγει η ανακοίνωση.

