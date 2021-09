Οικονομία

Λιμάνι Πειραιά - Cosco: Τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης

Τι προβλέπει η νέα σύμβαση για τις υποχρεωτικές επενδύσεις, τις πρόσθετες εγγυήσεις και την εκμετάλλευση χώρων.

Υπογράφηκε χθες, 22 Σεπτεμβρίου 2021, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε., η Τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς, οι όροι της οποίας τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία κύρωσής τους από την Βουλή.

Σύμφωνα με τη σχετικό κοινό δελτίο Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, «Με τη Σύμβαση Τροποποίησης ρυθμίζονται αποτελεσματικά από τα μέρη, όσα ζητήματα προέκυψαν κατά την υλοποίηση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων στον Λιμένα Πειραιώς.

Ειδικότερα, αίρονται αβεβαιότητες από την υφιστάμενη συμβατική σχέση επ’ ωφελεία του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ομαλή εξέλιξη της συμβατικής σχέσης των μερών, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του Λιμένα Πειραιώς. Ενός λιμένα που διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.

Η Σύμβαση Τροποποίησης προβλέπει νέα πενταετή προθεσμία για την ολοκλήρωση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων στον Λιμένα Πειραιώς έναντι της παροχής πρόσθετων εγγυήσεων από την ΟΛΠ Α.Ε., με τις οποίες διασφαλίζονται με πρόσφορο και επαρκή τρόπο τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου.

Η υπογραφή της Σύμβασης Τροποποίησης σηματοδοτεί για το Ελληνικό Δημόσιο την πραγματοποίηση ενός ακόμη βήματος προς τον γενικότερο σκοπό της προαγωγής υγιούς επενδυτικού κλίματος στη χώρα».

